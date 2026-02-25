嘉義市住宿業7年營收飆升52.8%　首破30億元

▲嘉義市住宿業營收七年成長52.8% 首破30億元創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依財政統計資料顯示，108年至114年間，嘉義市住宿業營利事業銷售額由108年的19億8,027萬元成長至114年的30億2,573萬7千元，七年間增加逾10億元，整體成長幅度達52.8%，創下歷史新高，首度突破30億元門檻，顯示住宿產業規模穩健擴大。

住宿需求面亦同步攀升。根據交通部觀光署「台灣旅宿網」統計，嘉義市2025年全年住宿人次達217萬1,545人次，相較八年前158萬人次成長37%，創歷年住宿人次新高，呈現人次與產值雙軌成長態勢。

黃敏惠市長表示，觀光發展不是短期衝刺，而是長期城市體質的調整與累積。市府持續優化城市景觀、改善街區環境、串聯旅遊動線並提升住宿品質，與旅宿業者及相關產業夥伴共同投入，逐步建立讓旅客願意停留的城市基礎，帶動過夜經濟穩定成長。

觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市住宿市場呈現多元結構發展。一方面，透過公共運輸優化與交通便利性提升，包括引進YouBike、電動公車等交通服務，結合都會型旅宿產品，穩定支撐商務與自由行市場；另一方面，結合老屋再利用與在地故事的特色旅宿，回應旅客對生活感與深度體驗的需求。近年影視作品取景與協拍，也帶動城市朝聖旅遊風潮，使嘉義市從「旅途中停靠」轉為「專程安排停留」的目的地城市。

此外，交通部觀光署春節訂房統計顯示，截至2月13日止，全台春節期間平均訂房率為46.38%，嘉義市訂房率達60.64%，突破六成，位居前段，再次印證市場熱度與旅宿承載能量。未來，市府將持續深化城市品牌與觀光環境建設，強化過夜經濟規模，讓住宿產業在穩健基礎上持續創新高，成為城市發展的重要支撐力量。