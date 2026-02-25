永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

▲ 永慶高中學測開紅盤！雙料榜首翁少宸（圖左三）鎖定醫學系。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學學測成績今（25）日揭曉，嘉義縣永慶高中再次交出亮眼成績單！校內表現最為傑出的翁少宸同學，不僅在「國英數A自」與「國英數B社」兩大組合中皆拿下56級分的雙料榜首，更與柯博鈞同學雙雙達到醫學系第一階段篩選標準。校長郭春松表示，今年學測難度提升，但校內學生在國、英、社三科均有滿級分表現，展現出「直升優勢」與「適性揚才」的具體成果。

身為本次指標性考生，翁少宸分享其「基本功」戰術：他在高三衝刺期每日苦讀10小時，單是數學一科就刷題超過2,000題。除了學業驚人，他更是「永慶青年大使團」團長與國樂團笙獨奏優等，甚至曾赴日發表化學論文。這種兼具理性和感性的特質，讓他立志考取醫學系，期許未來能以專業陪伴病患，成為一名「有溫度的醫者」。

另一位亮點考生陳顗任，出身基層農家，休假須下田分擔家計。他憑藉高度自律，在高中三年「零補習」的情況下，始終維持校內頂尖成績。受兒時病痛經歷啟發，他鎖定藥學系，誓言用專業翻轉家境、守護大眾健康。

▲ 左二起柯博鈞、翁少宸、陳顗任、蘇品豪 。（圖／永慶高中提供）

而雙語實驗班的蘇品豪則採取「以教代學」策略，不盲目追求題量，而是透過指導同學來檢視自身觀念是否內化。這種靈活的思考模式，讓他成功在社會組組合中拿下51級分，未來將朝向軟體工程師之路邁進。

永慶高中校長郭春松感性表示，今年全校達頂標者共49人次、前標達62人次，這份榮耀屬於全校師生。他特別感謝校內老師犧牲休息時間，為學生提供課業與心理的雙重支持。永慶高中不僅留住了在地的優秀學子，更透過多元社團與國際交流，證明了在偏鄉也能培育出具備國際競爭力的醫學與科技人才。