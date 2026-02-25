讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

▲蘇巧慧推出第六支「會做事、事做對」政績影片，分享「鶯歌車站」改造過程。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（25日）於社群平台推出第六支「會做事、事做對」政績影片，分享「鶯歌車站」改造過程。蘇巧慧表示，鶯歌車站每日進出旅客約1.8萬人次，過去因月台狹窄，長年缺乏電扶梯，對長輩及行動不便者造成沉重負擔。為此，蘇巧慧與在地民代積極奔走，並與交通部、台鐵共同努力，引進「最瘦電扶梯」，成功克服法規與空間限制，完成12座電扶梯增設，並同步結合在地陶瓷文化進行美學改造，全面提升車站的通行效率與空間質感。

蘇巧慧指出，鶯歌車站作為北台灣重要交通樞紐，改建成跨站式已經二十多年，過去卻因站體狹窄，無法滿足法定安全距離，始終裝不了電扶梯。「當時大家都說很難做，但我們沒有放棄」，曾有長輩感嘆，因為腿力不好，沒電扶梯的車站「讓回家變成一種壓力」。讓她下定決心，再難都要找出解方。

蘇巧慧自上任後便積極與地方議員、里長，會同交通部及台鐵多次協調與會勘，終於在中央與地方攜手努力之下，找到符合法規安全寬度的電扶梯，並由中央全額負擔約1.4億元經費，增建12座電扶梯。同時也推動車站美學改造，融入在地陶瓷文化，更新包含候車區、地坪、照明及消防等設備。

她強調，鶯歌車站緊鄰周邊商圈、老街、陶瓷博物館與新北美術館，不僅是民眾日常通勤的重要交通工具，更是觀光客進入鶯歌的第一印象。這次改造讓老舊站體轉化為具備「設計感與溫度」的空間，讓旅客一踏入鶯歌，就能深刻感受這座陶瓷之城的工藝魅力。

蘇巧慧表示，隨著捷運三鶯線預計於今年通車，鶯歌車站將進一步成為重要的「雙鐵轉乘」節點。當年推動的車站翻修，為今日交通升級打下堅實基礎，以迎接龐大的通勤與觀光需求，帶動周邊產業發展。她非常感謝時任交通部長王國材的大力支持，鶯歌車站電扶梯與美學工程不僅緩解長輩與行動不便者爬梯之苦，更結合在地文化，將車站打造為具備溫度的城市門戶。

蘇巧慧說，從大年初一至今推出的「會做事、事做對」系列政績短影片，每一項實績都印證她具備深入現場洞察基層需求、找尋新方法解決老問題的能力。這就是「溫暖、創新、會做事」的態度，她會持續為新北市民打造更具質感、便利且全齡友善的宜居生活環境。