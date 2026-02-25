嘉義高中115學測奪滿級分狀元　百人破50級分創佳績

▲▼ 115學測揭曉：嘉義高中表現亮眼！滿級分領軍、百人衝破50級分，展現卓越教學成效 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115學年度大學入學考試學科能力測驗成績於今日公布，嘉義高中（下稱嘉中）再度交出傲人成績單。全校不僅誕生一位「國英數A自」60滿級分狀元，四科達50級分以上的人數更突破百人大關，平均每5位考生就有1人具備申請台清陽交成等頂尖大學的實力，展現雲嘉地區首屈一指的學術實力。

根據校方統計，今年嘉中應考人數共642人。在自然類群（國英數A自）表現上，318班林筠融同學勇奪60滿級分，榮登全國榜首；四科達55級分以上者共37人，預估均能跨越醫學、牙醫學系錄取門檻。

因應近年AI與半導體產業熱潮，嘉中學子在電資校系的競爭力亦大幅提升。單計「英數A自」三科達43級分以上者合計43人，預估可順利錄取台清陽交成等頂大電機系。此外，社會類群（國英數B社）亦表現不俗，四科達全國頂標（47級分）以上共84人，顯示嘉中在自然與社會學科的平衡發展。

陳元泰校長特別指出，嘉中部分學生入學時的國中會考成績雖未若六都明星高中整齊，但透過教師專業引導與學生自我淬鍊，展現出強大的成長動能。今年普通班表現驚艷，如自然組蘇守鉉（56級分）、林祈言（55級分）及社會組廖益閎（56級分），皆以優異成績證明嘉中「低進高出」的辦學成效，成功翻轉起點。

各科表現中，英文科共有36人奪得滿級分最為亮眼，其次為自然科24人與數A 22人。全校各科成績達均標以上比例均超過七成，其中國文科更高達84%，顯示整體學力穩健提升。

家長會蔡坤霖會長今日也親自到校頒發獎助學金，肯定師生的辛勞。校方表示，開學首週已啟動志願選填輔導、書審指導及面試培訓，全力協助學子在接下來的申請入學與繁星推薦中，精準錄取理想心目中的第一志願。