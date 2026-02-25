埔里森林火災才控制3天又復燃！延燒39.93公頃　高空灑水急灌救

記者高堂堯／南投報導

埔里12林班地於春節期間發生森林火災、連燒7日後原已控制火勢，未料僅時隔3天又因風速增強、谷風旺盛，於24日復燃；林業保育署南投分署指出，目前延燒總面積達39.93公頃，已動員60名救火人員並會同陸軍航特部、內政部空勤總部投水，持續搶救中。

▲埔里12林班地24日再度復燃，火勢順著谷風再度向上延燒。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

埔里12林班地下方農地於15日小年夜中午發生森林火災，火勢原本在隔天就控制，但火星又被吹散，導致火勢不斷延燒長達7天後，於21日下午2時許終於控制火勢，估計燃燒面積高達29.54公頃，投水540公噸，並進行相關資訊收集，後續移請南投縣消防局及保七總隊第六大隊調查起火原因。

南投分署指出，沒想到，火勢於24日順著谷風再度向上延燒，因天候乾燥，地勢陡峭，救火人員需步行1.5小時方能抵達火場外，且火場燃料多為二葉松、地面腐質層多，救火人員滅火不易致搶救困難。

南投分署表示，目前火場延燒總面積39.93公頃，較前一波火勢影響更大，防火線已布設2149公尺，陸軍航特部累計投水101架次(505噸)與內政部空勤總隊累計投水113架次(226噸)，該分署目前仍有60位救火人員於火場內全力搶救中。