嘉義中埔2026春嬉風鈴節　熠光大市集與煙火秀攻略

▲2026 春嬉風鈴閃耀中埔！八掌溪畔「熠光大市集」與 20 分鐘璀璨煙火點亮初春 。（圖／中埔鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著南台灣最受期待的黃金風鈴花季即將報到，嘉義縣中埔鄉年度盛事「春嬉風鈴」將於 2 月 27 日至 28 日在忠義橋八掌溪畔隆重登場！今年適逢台灣燈會在嘉義，中埔鄉公所特別將活動規格升級為「中埔衛星燈區」，以「閃耀明亮」為主題，規劃長達 20 分鐘的迪士尼等級煙火秀、跨世代金曲演唱會及全台 150 家名店集結的「熠光大市集」，邀全國民眾共赴一場春日感官饗宴。

中埔鄉公所與鄉農會多年耕耘，使「春嬉風鈴」成為全台攤商爭相參與的指標活動。今年從數百家報名業者中精挑細選，最終由 150 家全國知名攤商組成「2026 熠光大市集」，規模空前，要讓遊客在賞花之餘也能逛得過癮。

今年燈區展布將由 2 月 27 日持續延伸至 3 月 15 日。主燈「嬉春·曳影花綻」以隨風搖曳的花影為靈感，象徵幸福運轉不息；副燈「凝光之綻」則以蘆葦藝術捕捉煙火瞬間。現場共設有七大「光之圖騰」打卡熱點，民眾完成打卡任務，即可領取限量紀念風車與煙花小物。

廣受期待的煙火秀今年加碼升級，比照迪士尼水準分兩階段施放：首場於 19:30 璀璨登場，壓軸則於 21:00 施放長達近 20 分鐘的中高空煙火，照亮八掌溪夜空。舞台區同步舉辦「光之炫影演唱會」，邀集跨世代金曲卡司，打造全家同樂的音樂饗宴。

此外，會場特別設置「拾光森林 BAR」，提供阿里山高山茶、手沖咖啡及中埔產地直達的農特產品。針對親子家庭，現場規畫了「寶貝同樂區」與 DIY 活動，讓家長在質感賞花之餘，也能讓孩子盡情放電。

中埔鄉長李碧雲表示，為維護交通順暢，活動期間（10:00 - 21:30）親水路將實施單線通行管制。主辦單位已規劃 4 處汽車停車場及 4 處接駁站，並提供 5 輛接駁車機動往返。李鄉長熱情邀約：「歡迎大家在春節後的第一個假期來到中埔，開啟閃耀明亮的 2026 年！」