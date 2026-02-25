顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

1.25兆國防特別條例卡關，針對美對我M109A7自走砲等3項軍購案的發價書簽署期限至3月15日止，國防部長顧立雄表示，要在3月15日以前獲賦預算，作業上應該來不及，希望立院外交國防委員能夠授權國防部跟美方簽署這3項發價書。隸屬立法院外交及國防委員會的民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。

陳冠廷指出，目前美方提供的發價書草案都有期限壓力，若未能即時簽署並支付訂金，不僅可能面臨價格調整、交期延宕，甚至整案取消的風險，直接衝擊我國戰力建構與備戰節奏。

陳冠廷表示，強化台灣的自我防衛能力，是對國民負責任的作法，「唯有確保我們有足夠能力保護自己，才能形成真正有效的嚇阻」，避免錯誤判斷與誤判升高風險，維持區域和平穩定。

陳冠廷強調，立法院應展現負責任態度，加速相關程序，讓國防部能依法完成簽署與後續作業，確保建軍備戰節奏不中斷。

陳冠廷認為，面對區域安全情勢持續變化，台灣必須展現清楚立場與行動力，守護民眾的經濟成果，國防安全更需要快速同步。