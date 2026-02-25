「無良公關」管理員遭判6月！　徐巧芯嗨喊：2年了終於還我公道

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

臉書粉專「無良公關」日前因貼出疑似國民黨內部文件，並指控國民黨找狗仔偷拍2022年間台北市長參選人陳時中，國民黨立委徐巧芯當時憤而提告；台北地院今（25日）判粉專管理員陳冠宇6月徒刑，得易科罰金18萬元，褫奪公權2年，可上訴。徐巧芯今表示，2年了終於還她公道。

2022年間，有媒體爆料當時的台北市長候選人陳時中在一場餐敘後，與人妻牽手走出餐廳的照片，之後「無良公關」和「無良公關公司」2個粉專在11月初發文，並附上一張翻拍的文件照片，圖片顯示國民黨計劃「找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水」，文件下方還有國民黨市長候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維連署簽名。

「無良公關公司」管理員指出，他發表文章時「無良公關」的貼文已經在網路上流傳，因為不確定文件真假，才會標記徐巧芯跟蔣萬安澄清，且文章是用問號。北檢認定「無良公關」管理員陳冠宇涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，決定起訴。

台北地院審理，依公職人員選舉罷免法第104條第1項，意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪，判粉專管理員陳冠宇6月徒刑、得易科罰金，褫奪公權2年。

徐巧芯今天在臉書表示，自己2022年11月報案，案件於2023年4月開庭，期間經歷檢察官朱家蓉裁定不起訴，高檢署再議發回後，才又在2025年9月逆轉起訴，如今終於判處「無良公關」管理員陳冠宇6個月徒刑、褫奪公權2年。她特別指出，朱家蓉就是當初聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的檢察官之一。

徐巧芯表示，「兩年了，『無良公關』終於被判刑，還我公道。不管對方是否會再上訴，我都會繼續戰鬥。」