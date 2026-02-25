協同中學學測成績耀眼　數學爆難仍出滿級分狀元

▲數學爆難擋不住！協同中學 115 學測成績璀璨 展現六年一貫全人實力 。（圖／協同中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115 學年度大學學測於今（25）日公布成績。儘管今年數學試題被各界評為「爆難」，協同中學學生仍憑藉扎實的學術基礎，交出一張亮眼的成績單！校內應屆考生在國、英、數 B、社四科組合中，出現1位60滿級分狀元；國、英、數 A、自組合亦有58級分1人、57級分5人之佳績。總計有56人達到頂標，四科組合50級分以上高達83人次，更有四成學生表現優於前標，展現校方卓越的教學成效。

今年考取國英數B社60滿級分的陳威任同學，表現尤為搶眼，他在六考科中有五科奪得滿級分。陳同學不僅學業頂尖，更是「全人教育」的實踐者。在校六年期間，他積極參與紅十字青少年服務隊，長期投入若竹兒義賣、菁埔社區課輔及偏鄉暑期營隊，兩年累積服務時數近100小時。

陳同學憑藉卓越的服務表現，去年榮獲「台新青少年志工菁英獎」全國 120 名的「奉獻獎」。他分享，兩年的志工經驗讓他學會尊重與包容，更從中探索自我價值。除了熱衷公益，他在數學建模與英文寫作競賽中也屢獲佳績，完美詮釋了動靜皆宜的學習力。

協同中學校長黃淵泰表示，在 108 課綱下，學測成績僅是學生學習指標的一環。學校採「六年一貫」課程規畫，引導學生在多元適性的舞台上發揮。黃校長強調，校方首創的「優勢英文」教學，結合國家雙語政策，讓學生擁有跨領域的國際競爭力，這也是協同學生在各學科均能均衡發展的主因。

面對大學多元入學管道，協同中學透過課程設計，讓學生在追求學科卓越的同時，也能兼顧社會實作。黃校長感佩全體教師的跨領域教學投入，協助每位孩子在後續的申請入學中，能依據自身才華「適性揚才」，航向理想的大學殿堂。