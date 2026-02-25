阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

▲阿里山花季3月10日開跑。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿里山森林遊樂區在管制期間禁止小型車通行，民眾須至樂野服務區轉乘專車上山，另搭乘4條客運路線可享門票75折優惠。目前山櫻花等花況已達5成，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

公路局副局長周廷彰表示，今年阿里山花季比照往年辦理交通管制與疏運措施，於3月14、15、21、22、28、29日及4月3日至6日，共計10個假日的上午6時至11時，於台18線66K湖底處至88.2K阿里山國家森林遊樂區實施小型車交通管制，旅客須到台18線61K樂野服務區轉乘專車上山。

此外，周廷彰指出，民眾可搭乘4條客運路線，包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、6739日月潭─阿里山，搭乘公共運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，原價200元，折扣50元。另搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

▲公路局、林業及自然保育署說明阿里山花季交通管制。（圖／記者李姿慧攝）

另若是搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時期間，須在台18線29k先行購買門票。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，隨著氣溫回暖，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

▲阿里山花季3月10日開跑。（圖／公路局提供）

嘉義分署說明，阿里山花季的迷人之處在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中。

嘉義分署指出，除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。