　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

▲▼阿里山櫻花,阿里山花季,國旅。（圖／公路局提供）

▲阿里山花季3月10日開跑。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿里山森林遊樂區在管制期間禁止小型車通行，民眾須至樂野服務區轉乘專車上山，另搭乘4條客運路線可享門票75折優惠。目前山櫻花等花況已達5成，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

公路局副局長周廷彰表示，今年阿里山花季比照往年辦理交通管制與疏運措施，於3月14、15、21、22、28、29日及4月3日至6日，共計10個假日的上午6時至11時，於台18線66K湖底處至88.2K阿里山國家森林遊樂區實施小型車交通管制，旅客須到台18線61K樂野服務區轉乘專車上山。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，周廷彰指出，民眾可搭乘4條客運路線，包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、6739日月潭─阿里山，搭乘公共運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，原價200元，折扣50元。另搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

▲▼公路局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局、林業及自然保育署說明阿里山花季交通管制。（圖／記者李姿慧攝）

另若是搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時期間，須在台18線29k先行購買門票。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，隨著氣溫回暖，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

▲▼阿里山櫻花,阿里山花季,國旅。（圖／公路局提供）

▲阿里山花季3月10日開跑。（圖／公路局提供）

嘉義分署說明，阿里山花季的迷人之處在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中。

嘉義分署指出，除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」
陳大天工作全無！「市場幫爸賣菜脯」　妻露面曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

腳踝僵硬怎麼辦？日本老師揭開「生鏽」3大原因　1個動作找回腳踝靈活度

全台最大里1拆4！福檳里諧音「扶殯」民眾罵翻　急轉彎變福山里

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

員工爆料「發霉蔬果擦過再賣」　賣場聲明：未有任何主管授意

「他說要和我同歸於盡」廖老大怒了　曝私吞內幕！已找4律師開告

年後開工沒時間見面？心理師揭密「男人真心話」：這3種表現代表他認定妳了！

學測47級分有望上「中字輩」大學　文組科系門檻降1到2級分

怕職場霸凌！年後面試「新公司人超好」　過來人警告：更可怕

過年完「同事1舉動」是離職前兆　過來人秒懂：真的血流成河

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

腳踝僵硬怎麼辦？日本老師揭開「生鏽」3大原因　1個動作找回腳踝靈活度

全台最大里1拆4！福檳里諧音「扶殯」民眾罵翻　急轉彎變福山里

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

員工爆料「發霉蔬果擦過再賣」　賣場聲明：未有任何主管授意

「他說要和我同歸於盡」廖老大怒了　曝私吞內幕！已找4律師開告

年後開工沒時間見面？心理師揭密「男人真心話」：這3種表現代表他認定妳了！

學測47級分有望上「中字輩」大學　文組科系門檻降1到2級分

怕職場霸凌！年後面試「新公司人超好」　過來人警告：更可怕

過年完「同事1舉動」是離職前兆　過來人秒懂：真的血流成河

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助光電商詐貸4千萬遭搜索

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

李大浩評WBC台灣不易對付　被問印象深刻選手笑答「秘密」

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

生活熱門新聞

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

2000元刮刮樂「1萬只中1000」！苦主：不敢相信

過年完「同事1舉動」是離職前兆！過來人秒懂

機車格「白線內畫黃線」！內行人解答：是金錢顏色

下不停！　首波春雨明爆發

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

雨擴全台！　連假大變天

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

國中生教組長嗆網友媽慰安婦　校長回應

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

全台下2天！　連假溼答答

更多熱門

相關新聞

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

「115年度中央政府總預算案」仍在立院卡關，通勤旅客原定今天(25日)起可領取TPASS 2.0回饋金未入帳，根據公路局統計，首波有7.2萬人受影響，金額達772萬元，公路局疾呼立法院加速審議今年度預算。

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

關鍵字：

阿里山櫻花花季交通管制門票客運公路局林業及自然環保署

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面