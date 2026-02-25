上午剛打贏「無良公關」訴訟　徐巧芯下午為誤植共諜照出庭

▲立委徐巧芯為誤植共諜案嫌疑人照片案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立法委員徐巧芯不滿被抹黑要找狗仔跟拍民進黨候選人，歷經2年多訴訟，25日上午由台北地院判決臉書粉專「無良公關」管理人陳冠宇徒刑6個月、褫奪公權2年；徐巧芯自己也正揹著多起妨害名譽官司在身，其中被控在爆料外交共諜案時，誤植同名公務員照片個資案，剛好就在25日下午由檢察官傳喚徐巧芯出庭應訊。

徐巧芯開庭前受訪表示，不清楚自己被傳喚出庭的原因，不過針對無良公關案判決結果，徐巧芯表示，「歷經了2年過程終於有這樣的結果，中間還有2次不起訴處分，我都堅持在法律上據理力爭，所有的案子不管是我告對方的，或是有些對方告我的，我都會積極捍衛自己的權益。」

徐巧芯是在2025年4月間質詢時，揭露國安會祕書長吳釗燮的助理涉共諜案，同時秀出外交部官網擷取的官員照片，當時外交部長林佳龍表示資料可能有誤，隔天徐巧芯公開承認錯誤，在立院鞠躬道歉表示，誤植同名的外交人員照片，向外交部、該常任文官、何先生跟他的家人表達歉意。

之後，曾任吳釗燮助理的何仁傑，與前民進黨資深黨工黃取榮、邱世元與前副總統辦公室諮議吳尚雨等4人，因洩漏時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資，被依《國家機密保護法》等罪，分別判刑4年到10年不等有期徒刑，案件正在高院二審審理中。

當初遭誤植照片的何姓公務員妻子不滿深受困擾，不但在2025年發聲力挺罷免徐巧芯，且堅持要控告徐涉嫌妨害名譽等罪，檢察官為調查徐巧芯在國會爆料共諜案的資料蒐集始末，今天傳喚徐到庭說明。