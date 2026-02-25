員工爆料「發霉蔬果擦過再賣」　賣場聲明：未有任何主管授意

▲賣場遭踢爆將發霉番茄擦拭完後又上架。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

桃園青埔一家賣場遭員工爆料，將發霉的番茄、茂谷柑等擦拭後再上架，馬鈴薯發芽同樣是去除發芽位置後持續販售。賣場今日表示，確認未有任何主管授意或指示將次級品經處理後再上架販售，對任何不誠信或影響食品安全的行為，一律採取零容忍立場，目前已全面盤點並優化相關作業流程，強化生鮮蔬果的效期管理與鮮度管理。

昨日有一名網友在Threads爆料，青埔一家賣場將發霉下架的番茄一個一個擦拭完後又上架販售，「還有長滿蜘蛛網的喔！」秀珍菇已經發霉也是在架上販售，還有茂谷柑整個箱子內發霉，擦拭後同樣上架販售，馬鈴薯發芽是將發芽的位置除去後上架販售。該網友在留言補充，自己是賣場蔬果課員工。

桃園市衛生局昨日已經派員稽查，架上並未發現發霉蔬果，但要求業者注意品質並落實自主管理。

對此，賣場今日回應，經查該名員工為晚班課員，主要負責依規定將次級商品登打並進行報廢作業，「經公司內部完整查核，確認未有任何主管授意或指示將次級品經處理後再上架販售，相關登打報廢作業亦未與個人績效或任何獎懲機制掛勾。」

賣場強調，公司對任何不誠信或影響食品安全的行為，一律採取零容忍立場，目前已全面盤點並優化相關作業流程，進一步強化生鮮蔬果的效期管理與鮮度管理，並再次明確重申作業標準與責任分工；後續除持續加強門市端教育訓練與不定期稽核外，也將導入更嚴謹的管理與抽查機制，確保商品管理確實落實。