「他說要和我同歸於盡」廖老大怒了　曝私吞內幕！已找4律師開告

▲廖老大已請4位律師要對「白馬」提告。（圖／記者白珈陽翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「賽車教父」廖老大遭網名「白馬」嗆聲要同歸於盡，氣得他找4名律師提告，包含刑事恐嚇、詐欺、商標侵權及股東糾紛等。廖老大指控對方私吞慈善義賣善款，還未經同意使用「打龜」、「D2」、「阿娘喂」商標製作拖鞋販售，擬民事求償300萬，並承諾判賠金額將全數捐給流浪動物，也預告周六將直播再爆內幕。

行事作風轉為低調的廖老大，今（25日）在臉書憤怒指出，網名「白馬」的人發文嗆聲要與他「同歸於盡」，讓他氣得反擊，「你是要笑死我嗎？你口袋有幾個銅板？你不知道自己幾斤幾兩嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，廖老大氣得找來四位律師來討論這起案子，第一位律師聽聞後都忍不住笑稱「又賺7萬元律師費」，並已著手準備提告刑事恐嚇。不過由於案件繁多，律師還介紹其他律師協助處理後續訴訟，強調絕不姑息。

除了恐嚇部分，第2名律師將提告對方涉嫌利用他人名義進行慈善義賣，並私吞善款，將以刑事詐欺罪追究責任；第3名律師部分，將針對未經同意私自找工廠製作第二批「打龜號」鞋款，提告刑事侵權、商標法及民事求償；第4名律師則針對公司股東未依營收分配拒付2萬元款項，提告相關刑事責任。

對此，廖老大強調「說到一定做到、大家等著看」，同時預告本周六會開直播進一步爆料，「我還有好多爆點，我讓你們知道，一個人可以無恥到什麼程度！」

慈善義賣爆翻臉！廖老大怒告侵權求償300萬



正當大家都在好奇廖老大與「白馬」到底發生何事之時？廖老大隨即又發文說明來龍去脈，原來當時他利用自己聲量想做慈善義賣，強調獲利會捐給流浪動物，後來有4名朋友希望一同合作販售黃底拖鞋，他同意使用「打龜」商標。事後，4人各自獲利約15萬元，他要求每人捐出10萬元做公益，其中3人履行承諾，卻有1人全數吞下未捐。

廖老大指控，該名友人後續又未經同意，擅自使用公司「D2」與「阿娘喂」註冊商標，製作黑底拖鞋對外販售，甚至透過直播銷售。他表示已準備提告刑事侵權與商標法，至於刑責部分將交由法院判定。至於民事求償，他透露擬求償300萬元，並公開承諾「不管判多少錢，拿到後我直播全額捐浪浪」。