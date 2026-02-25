比爾蓋茲致歉！稱與艾普斯坦往來犯大錯　認了外遇2俄女

▲比爾蓋茲在員工大會上提及與艾普斯坦之間的關係，公開致歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日因與已故性犯罪富商艾普斯坦的往來關係掀波瀾，在24日的蓋茲基金會員工大會上，比爾蓋茲稱他花時間與艾普斯坦相處是巨大錯誤，也承認曾與2名俄羅斯女性發生婚外情。

比爾蓋茲認了 與艾普斯坦相處是大錯

路透、華爾街日報報導，比爾蓋茲針對他與艾普斯坦的往來、安排蓋茲基金會高層與艾普斯坦會面公開致歉，「我向其他因為我的錯誤而被捲入其中的人道歉」。

根據美國司法部釋出的文件，比爾蓋茲曾與艾普斯坦多次見面，針對擴大比爾蓋茲慈善事業進行討論，且比爾蓋茲還被拍到與部分女性合影。

▲▼比爾蓋茲與女性的合影出現在艾普斯坦檔案中，女性臉部經遮蔽處理。（圖／路透）

比爾蓋茲曾發生婚外情 對象是2名俄女

針對他與這些女性的同框合影，比爾蓋茲說明，那只是在會議結束後，艾普斯坦要求他與助理們留下的合照。另外，比爾蓋茲也承認與2名俄羅斯女性有過婚外情，這些戀情後來被艾普斯坦發現，但這2名女子並非艾普斯坦受害者。

比爾蓋茲指出，他從未與艾普斯坦身邊的女性有過任何接觸，「我沒有做任何非法的事，也沒看到任何非法的事」。

蓋茲基金會發言人告訴路透社，蓋茲在這場員工大會上詳盡回答各種提問，包括艾普斯坦檔案公開相關問題，為自身行為負責。