　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最大釣魚簡訊詐團被抄了！刺青師主嫌落網　愛穿名牌戴名錶炫富

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大詐騙簡訊發送集團逮捕涉案張姓刺青師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大詐騙簡訊發送集團逮捕涉案張姓刺青師。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊會同桃園市中壢、平鎮分局、高雄市三民一分局及台中市太平分局，報請桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮，從2024年8月起陸續在全國北中南東等地發動多波拘提、搜索行動，偵破全台最大釣魚簡訊集團，全案共拘提主嫌張姓刺青師（男、30歲）等24人到案，移送檢方複訊後有7人被法院裁定羈押。

電信偵查大隊彙整165反詐騙平台多起釣魚簡訊案件後，比對發現詐騙內容、連結網址與操作手法高度相似，詐團假冒「自來水公司」、「遠通電收」電子支付機構名義，大量發送釣魚簡訊，誘使收訊者點擊連結並進入偽造的官網，並輸入信用卡卡號、驗證碼，詐團取得民眾信用卡資料後，再快速轉給盜刷車手盜刷信用卡獲利。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大詐騙簡訊發送集團逮捕涉案張姓刺青師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓刺青師社群平台常放自己帶名錶穿名牌衣服的炫富照片。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查發現全台最少有107人受害，累計財損約新台幣450萬元，最高單一被害人遭分兩筆盜刷共20萬元，詐團盜刷車手把得手信用卡資料拿去各大購物網站、百貨公司、銀樓，購買iPhone高價3C商品及遊戲點數。

電偵大隊調查發現，這個全台最大信用卡詐騙簡訊盜刷集團主嫌是家住苗栗縣的張姓刺青師，與有竹聯幫赤龍堂身分的郭男共同策劃本案，他們疑向東南亞詐團學習釣魚簡訊後台操作技術，由張嫌透過傳送「BoldSMS」軟體二維碼連結予其他共犯，從遠端操控工作手機，大量發送釣魚簡訊。集團並招募俗稱「機手」的工作人員，負責門號申辦與操作，每月提供新臺幣5千元至1萬元不等報酬，另安排12名成員負責實際盜刷與提領流程。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大詐騙簡訊發送集團逮捕涉案張姓刺青師。（圖／記者張君豪翻攝）

警方陸續收網逮捕8名出租自己門號讓詐團發送詐騙簡訊的機手成員、12名盜刷車手，並在2024年8月5日逮捕張姓主嫌，電偵大隊偵訊均依涉嫌詐防條例、刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、偽造文書罪、個資法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，包含張姓主嫌在內有7人遭法院裁定羈押禁見。

警方指出，雖然國家通傳會已於前年下旬依《電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引》，限制個人用戶一般簡訊單日發送量為50則，以降低詐騙集團大量投送簡訊之風險，但制度限制仍有技術迴避空間，民眾接獲疑似公用事業或電子支付業者簡訊時，應主動向官方客服電話查證，切勿點擊不明連結或輸入個資，並可撥打165反詐騙專線諮詢。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大釣魚簡訊詐團被抄了！　主嫌名牌名錶炫富
行車糾紛被抓到皮開肉綻！　恐怖畫面曝
網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人要賠150萬
日減1小時工時　申請方式、條件曝
刮中第5張2000萬！　新竹情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最大釣魚簡訊詐團被抄了！刺青師主嫌落網　愛穿名牌戴名錶炫富

上午剛打贏「無良公關」訴訟　徐巧芯下午為誤植共諜照出庭

行車糾紛男被抓到皮開肉綻！恐怖畫面曝　騎士剪車嗆：打給你死

男網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人蔣承縉「不作為」要賠150萬

帶出國沒申報被扣押　價格翻倍！他繳300萬罰款贖765萬黃金

釀非洲豬瘟大禍！87歲豬農喊冤：要把我關到死？兒今開接押庭

今年首例CO中毒亡！土城11歲女童陳屍臥室　疑熱水器通風不良釀禍

快訊／台中捷運遭恐嚇「沿線放炸彈」　警全面加強戒備巡邏

台中民宅火警！行動電源買1年多「充電突起火」　男衝到頂樓躲劫

快訊／台中七期知名商辦女子墜26樓　臟器外露當場死亡！

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

最大釣魚簡訊詐團被抄了！刺青師主嫌落網　愛穿名牌戴名錶炫富

上午剛打贏「無良公關」訴訟　徐巧芯下午為誤植共諜照出庭

行車糾紛男被抓到皮開肉綻！恐怖畫面曝　騎士剪車嗆：打給你死

男網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人蔣承縉「不作為」要賠150萬

帶出國沒申報被扣押　價格翻倍！他繳300萬罰款贖765萬黃金

釀非洲豬瘟大禍！87歲豬農喊冤：要把我關到死？兒今開接押庭

今年首例CO中毒亡！土城11歲女童陳屍臥室　疑熱水器通風不良釀禍

快訊／台中捷運遭恐嚇「沿線放炸彈」　警全面加強戒備巡邏

台中民宅火警！行動電源買1年多「充電突起火」　男衝到頂樓躲劫

快訊／台中七期知名商辦女子墜26樓　臟器外露當場死亡！

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

酷澎個資外洩爭議　韓政府報告：查無金融敏感資料外洩

嘉義高中115學測奪滿級分狀元　百人破50級分創佳績

蔡依林布拉格廣場圓夢！　「辣洩水蛇腰」竟遇勁敵：比我還漂亮

台股大崩盤怎麼辦？　理財作家曝存2檔ETF「跌到1萬點也不怕」

快訊／賴清德感謝柯建銘「完成交棒」 為台灣民主留深厚基礎

國際放空機構唱衰記憶體！　老手反笑「拿明朝的劍斬清朝的官」

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

天價拖吊公司在台中！大門深鎖網站也關了

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

女員工12小時凍死冰庫　關鍵時間軸曝

冷氣砸死政大女案　冷氣行老闆二審獲緩刑

垃圾車後車斗彈起　阿姨倒垃圾被擊中倒地

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

更多熱門

相關新聞

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內於1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案中，因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（23日）開庭，辯護律師團主張劉女「無時無刻都在練習說謊跟欺騙」、外人難以發現虐童，意指陳女遭劉女矇騙，藝人郁方今旁聽後受訪，表示能理解辯方立場，但陳女嚴重失職、便宜行事的證據也很明顯。

九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

李泱輯發文痛批吸金盤業務：不是蠢就是壞　

李泱輯發文痛批吸金盤業務：不是蠢就是壞　

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名逃犯　劉世芳視訊慰勉

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名逃犯　劉世芳視訊慰勉

關鍵字：

釣魚簡訊信用卡盜刷詐騙集團刑事局反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

最不會社交三大星座！

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面