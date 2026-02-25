最大釣魚簡訊詐團被抄了！刺青師主嫌落網　愛穿名牌戴名錶炫富

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大詐騙簡訊發送集團逮捕涉案張姓刺青師。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



刑事局電偵大隊會同桃園市中壢、平鎮分局、高雄市三民一分局及台中市太平分局，報請桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮，從2024年8月起陸續在全國北中南東等地發動多波拘提、搜索行動，偵破全台最大釣魚簡訊集團，全案共拘提主嫌張姓刺青師（男、30歲）等24人到案，移送檢方複訊後有7人被法院裁定羈押。

電信偵查大隊彙整165反詐騙平台多起釣魚簡訊案件後，比對發現詐騙內容、連結網址與操作手法高度相似，詐團假冒「自來水公司」、「遠通電收」電子支付機構名義，大量發送釣魚簡訊，誘使收訊者點擊連結並進入偽造的官網，並輸入信用卡卡號、驗證碼，詐團取得民眾信用卡資料後，再快速轉給盜刷車手盜刷信用卡獲利。





▲張姓刺青師社群平台常放自己帶名錶穿名牌衣服的炫富照片。（圖／記者張君豪翻攝）



刑事局調查發現全台最少有107人受害，累計財損約新台幣450萬元，最高單一被害人遭分兩筆盜刷共20萬元，詐團盜刷車手把得手信用卡資料拿去各大購物網站、百貨公司、銀樓，購買iPhone高價3C商品及遊戲點數。



電偵大隊調查發現，這個全台最大信用卡詐騙簡訊盜刷集團主嫌是家住苗栗縣的張姓刺青師，與有竹聯幫赤龍堂身分的郭男共同策劃本案，他們疑向東南亞詐團學習釣魚簡訊後台操作技術，由張嫌透過傳送「BoldSMS」軟體二維碼連結予其他共犯，從遠端操控工作手機，大量發送釣魚簡訊。集團並招募俗稱「機手」的工作人員，負責門號申辦與操作，每月提供新臺幣5千元至1萬元不等報酬，另安排12名成員負責實際盜刷與提領流程。







警方陸續收網逮捕8名出租自己門號讓詐團發送詐騙簡訊的機手成員、12名盜刷車手，並在2024年8月5日逮捕張姓主嫌，電偵大隊偵訊均依涉嫌詐防條例、刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、偽造文書罪、個資法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，包含張姓主嫌在內有7人遭法院裁定羈押禁見。



警方指出，雖然國家通傳會已於前年下旬依《電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引》，限制個人用戶一般簡訊單日發送量為50則，以降低詐騙集團大量投送簡訊之風險，但制度限制仍有技術迴避空間，民眾接獲疑似公用事業或電子支付業者簡訊時，應主動向官方客服電話查證，切勿點擊不明連結或輸入個資，並可撥打165反詐騙專線諮詢。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相