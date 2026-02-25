賴清德提「四化」拚團結　翁曉玲提3問質疑：能否化言為行？

▲立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前邀請五院院長在總統府舉行新春茶敘，賴強調，必然是要朝向化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。國民黨立委翁曉玲對此提出三個疑問，並表示，賴政府的「化」字訣，是真誠和解還是口惠實不至？讓大家一起看下去，賴政府是真能「化言為行」，還是依然故我、「說一套做一套」。

翁曉玲表示，2026年新春伊始，總統府的一場茶敘，讓「化」字成了政壇關鍵字。立法院長韓國瑜拋出「大事化小、逢凶化吉」的建言，期盼國家少一點對立，多一點和諧；賴清德總統則以「四化」方針回敬，承諾要化誤解為理解、化干戈為玉帛。

翁曉玲指出，「化」字說得漂亮，但她認為，觀察賴政府能否言行一致，不能只聽口號，更要看以下三個實質觀察點，1、國情報告能否成行？賴清德是否願意展現高度，踏入立法院進行國情報告，並與國會展開實質的「實問實答」對話？2、法案公布的憲政高度？ 立法院已於 2月23日移送《黨產條例》、《衛廣法》及《立院組織法》，依憲法第 72 條規定，總統應於10日內公布。行政院長卓榮泰是否副署？賴清德是否如期公布？這正是檢驗政府是否尊重民意、守護憲法最直接的指標。

3、清償欠債？2025年賴政府欠下民生債（軍人加薪、警消退休金所得差額、上校級軍人子女補助費、公教退休金持續扣減）、法案債（不副署財劃法、眷改條例）；及人事債（不提名大法官、NCC委員），究竟何時依法行政？讓大家一起看下去，賴政府是真能「化言為行」，還是依然故我、「說一套做一套」。