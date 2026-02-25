　
生活

年後開工沒時間見面？心理師揭密「男人真心話」：這3種表現代表他認定妳了！

▲▼愛情,見面,男人,真心,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲真正的在乎，是即便隔著螢幕與忙碌，也要讓妳感受到零距離的溫度。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆年假正式結束，大家紛紛迎來年後開工，在重回忙碌職場與生活軌道的同時，或許與另一半相處的時間也隨之減少；但你知道嗎？見面頻率降低，反而是檢驗男方「真心程度」的最佳時機。日本網站《Trill》近期文章指出，真正把妳放在心上的對象，絕不會將距離或忙碌當作疏遠的藉口。他在無法見面的這段時間裡如何經營關係，最能顯露他內心最真實的想法。

一、聯繫從不間斷

即便身處忙碌或無法見面的情況，男性對於心儀的對象，依然會自然地維持互動。這對他而言並非一份「義務」或是非做不可的差事，而是因為妳早已成為他日常生活的一部分。持續且穩定的聯繫，正是他表達重視最直接的方式。

二、主動落實下次見面的約定

正因為日子忙碌、無法天天黏在一起，認真的男性更會積極爭取見面的機會。他會主動分享自己的行程，並詢問：「下次什麼時候可以見面？」這種不願讓關係停滯不前、主動規劃未來的態度，就是他對這段感情認真負責的強力證明。

三、絕不放任妳陷入不安

當因不可抗力因素導致距離拉遠，或是一陣子沒辦法見面時，他會主動提供「安心感」，而不是放妳一個人在原地胡思亂想。正因為珍惜這段關係，他會優先顧慮妳的情緒穩定，透過言語或行動告訴妳「沒事的」，不讓妳感到被冷落。

無法見面時的應對方式、是否能維持相處的熱度，這些小細節都訴說著男性的真心程度。

02/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

年後開工沒時間見面？心理師揭密「男人真心話」：這3種表現代表他認定妳了！

年後開工沒時間見面？心理師揭密「男人真心話」：這3種表現代表他認定妳了！

