地方 地方焦點

228連假櫻花海吸人潮　日管處啟動船舶暨水域遊憩聯合稽查

▲228連假將至，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲228連假將至，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

228和平紀念日連假將至，適逢日月潭周邊地區櫻花盛開，日月潭國家風景區管理處預期大量遊客將湧入，順帶進行船舶載客與水域遊憩活動，為保障遊客旅遊安全而啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查，總計抽查船數9艘均合格。

日管處於今日邀集交通部航港局中部航務中心、南投縣觀光處、衛生局、環境保護局、警察局集集分局及台灣電力股份有限公司進行聯合稽查，同時向有關業者宣導作業安全重點。

▲228連假將至，為確保遊客安全，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲228連假將至，為確保遊客安全，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

船舶稽查部分由航港局中部航務中心、縣府觀光處、衛生局、環保局及台電公司，針對船舶營運安全、排煙狀況、行駛速度、船舶駕駛菸害防治等稽查項目進行稽查及宣導；水域遊憩安全部分由日管處、航港局中部航務中心、縣府觀光處及台電公司，針對潭面上之水域遊憩活動及浮具安全及業者經營行為進行安全稽查及宣導作業，另相關單位將持續依權責進行監督及安全管理。

▲228連假將至，為確保遊客安全，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲228連假將至，為確保遊客安全，日管處啟動日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長王智益表示，日月潭為兼具觀光遊憩、農業灌溉及發電等功能之水庫，船舶營運具固定航道，並有明確劃分日月潭水域遊憩活動範圍、種類及時間，故為保障遊客乘船及水域遊憩活動安全，籲請進行水域遊憩活動遊客及帶客業者務必遵守相關規定。

相關得從事水域遊憩活動水域之資訊或注意事項，請關注日月潭國家風景區管理處觀光旅遊網https://water.sunmoonlake.gov.tw/location.aspx。

02/23 全台詐欺最新數據

水神3波接力變天　228連假雨不停

水神3波接力變天　228連假雨不停

變天！中央氣象署表示，今天（25日）鋒面通過之後東北季風稍增強，迎風面有局部短暫雨，緊接著228連假仍有3波鋒面及東北季風接力影響，水氣一波波，各地雲多易雨，天氣變化快速。氣象專家提醒，要注意明（26日）晚到27日白天的降雨

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

關鍵字：

日月潭228連假船舶水域遊憩活動稽查

讀者迴響

