記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府正式拋出全國首見的育兒減少工時方案。台北市長蔣萬安今（25日）在市政會議拍板，自3月1日起，家中有12歲以下子女的家長，只要企業配合在不減薪前提下，每天可減少1小時工時，減少的薪資由市府補助八成。北市勞動局指出，將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元，申請期間為3月1日至6月30日止。

北市勞動局參考南韓光州市推動育兒彈性工時的經驗，並依據台北市產業與就業型態進行調整，設計出符合北市需求的模式，推出全台首創的育兒減少工時方案。

勞動局長王秋冬表示，許多家長在育兒階段，常面臨工作與家庭照顧難以兼顧的現實壓力，尤其是在孩子仍需接送與陪伴成長的時期，更需要制度上的支持。因此，推動本次計畫，正是希望協助企業體貼員工的實際需求，打造更友善的育兒職場環境，協助家長在孩子成長關鍵期多一點陪伴，也讓企業透過彈性制度提升員工向心力與穩定度。

有關育兒減少工時計畫內容，勞動局表示，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，計畫也規定，企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。

勞動局指出，近年來ESG永續理念已成為企業治理的重要指標，其中「S（Social，社會責任）」，特別關注人力資本管理與勞工關係等，盼透過制度性的補助計畫，協助企業在兼顧營運的同時，也能支持育兒爸媽在孩子成長重要階段，有更多心力陪伴及照顧孩子，讓友善育兒成為職場能共同努力方向。

至於相關申請資格、補助內容及作業方式，事業單位可致電台北市民當家熱線1999轉7010、7009洽詢，共同打造友善育兒的職場環境。