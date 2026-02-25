人體素描騙脫衣！　日本獸父性侵12歲養女「7年洩慾數十次」

▲ 少女從小遭養父性侵達數十次。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本靜岡縣一名59歲無業男子利用繼父身分，長期性侵當時年僅12歲的養女，靜岡地方法院25日宣判，以強制性交罪判處被告6年有期徒刑。法官指責，「被告利用被害人精神上未成熟、性知識不足的弱點進行性侵，行為卑劣且惡質，嚴重侵害被害人的性自主決定權。」

根據《靜岡電視台》，檢方指出，被告於2017年11月因再婚與妻子及其2名子女同住，其中包括當時就讀小學6年級的被害養女。2018年4月養女升上國中後，被告以「當我的人體素描模特兒」為由要求養女脫衣，藉口「確認身體線條」撫摸性器官，更利用養女性知識缺乏這點誘導對方觸摸自己的性器官。

被告同年7月對養女說出「我要妳的貞操」，強行發生性關係。此後被告刻意培養養女對他的依賴，持續進行性侵長達7年，地點包括住家、被告工作場所及車內，次數達數十次以上，直到2025年9月，當時養女因天氣炎熱仍穿長袖引起外婆關切，她才向外婆透露遭繼父性侵，經舅舅報警後案件才東窗事發。

法官在判決中駁斥被告辯稱「對養女有戀愛感情」的說法，認定他「只是為滿足性慾而侵犯養女，動機自私且自我中心，毫無可原諒的餘地。」儘管被告在庭上道歉並展現悔意，仍因犯行重大被判實刑6年，較檢方求刑7年略輕。受害的養女去年則向警方表示，「一度猶豫該不該報案，但希望繼父知道他做的是犯罪行為。」