釀非洲豬瘟大禍！87歲豬農喊冤：要把我關到死？兒今開接押庭

▲台中非洲豬瘟養豬場陳姓父子今遭起訴，陳父去年底已經獲交保，近日收到起訴書，仍替自己喊冤。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中洽興畜牧場陳姓父子檔釀非洲豬瘟大禍，涉嫌偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等，今遭起訴。陳父早在去年12月30日就獲20萬具保，陳子續押，今日起訴移審，預計16時30分開接押庭。

陳父稱，自己已經87歲，還被羈押3個月，差點就要死了，身體已大不如前。他收到檢方起訴書後仍不斷替自己喊冤，「紀錄都寫在上面了，我年紀這麼大了，要把我關到死在監獄嗎？現在豬場就廢掉了，他們不要給我養，就不能養。」語氣中仍充滿不服。

▲陳子仍遭羈押，預計今日傍晚開接押庭。（圖／農業部提供）



檢警追查，陳姓父子檔身為專業養豬戶，竟然使用沒依規定好好蒸煮廚餘，還把舊照片上傳到申報系統，也未把實際燃料數申報，登載不實資訊。

此外，2人見畜牧場發生疫情並未通報，反而是自行購買抗生素投藥，為了避免病情影響銷售，謀議將部分死豬交給不詳化製場處理，以降低帳面上死亡量，共隱匿46隻豬隻死亡通報。最後還執意將30隻（2隻在運送時死亡）可能染疫豬販售，送到大安屠宰場，獲利32萬餘元。

檢警發現，陳姓父子於去年10月10日發現，一共有8隻豬死亡，死亡情況都有鼻孔流血情況，然而沒有找專業獸醫師診斷，反而直接跟熟識的王姓獸醫佐討論因應之道。

王姓獸醫佐證稱，在10月20日得知「連種豬都死了，極度不尋常」，絕對非普通肺炎，要求陳父馬上通報，並且馬上致電給動保處通知此事。

陳父為了隱匿實際死亡豬隻數量，修改化製三聯單數字。證人蘇男跟證人陳男（清運司機）都說，陳父交付死豬時，常出現數字跟實際不符情況，且陳父通常只願意交付「甲聯、乙聯」，丙聯（存查聯）不願提供核對或蓋章。

檢方查出，陳子曾在10月20日傳訊給女兒，稱「最近豬場不順，死了100多隻豬」，可證陳姓父子檔所填寫之化製三聯單死亡豬隻頭數為不實。