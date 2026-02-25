　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要抓馬杜洛！美飛官「腿部中彈」仍英勇迎敵　獲頒榮譽勳章

▲▼ 美國陸軍五級準尉斯洛弗（Eric Slover）獲頒榮譽勳章 。（圖／路透）

▲斯洛弗獲頒榮譽勳章 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日發表國情咨文演說期間，美國陸軍五級準尉斯洛弗（Eric Slover）獲頒榮譽勳章，藉此讚揚他在委內瑞拉突襲行動中所展現的英勇無畏。斯洛弗是今年1月3日參與突襲委內瑞拉行動的CH-47直升機飛行員，當時遭到敵方火力攻擊，儘管腿部、臀部中彈仍正面迎戰，完成任務。

身中多槍正面迎敵　獲頒榮譽勳章

美聯社報導，川普在國情咨文演說揭露1月3日美軍突襲委內瑞拉軍事行動的更多細節，當時美軍經過數月秘密策劃，夜襲時任總統馬杜洛藏身地點。1月3日凌晨，斯洛弗駕駛領頭的CH-47契努克（Chinook）直升機準備降落的那一刻，突然遭遇敵軍猛烈開火，腿部、臀部多處中彈。

斯洛弗載著隊友正面迎敵，操控直升機讓機上隊友出手排除威脅，避免可能在敵境深處發生的災難性墜機。川普指出，斯洛弗即便承受4次痛苦的槍擊，但仍未放棄駕駛直升機，「整個任務的成功以及戰友們的性命，都取決於斯洛弗忍受劇痛的能力」。

整場突襲行動成功，有7名美軍士兵受傷。在眾議院議事廳旁聽席上，斯洛弗獲頒榮譽勳章。除了斯洛弗，川普也預告另外10名參與這項行動的成員，近期將在白宮私人儀式中接受表揚。

百歲傳奇飛行員同獲殊榮

另外，美國百歲退役海軍上尉威廉斯（E. Royce Williams）也同樣獲頒榮譽勳章，威廉斯曾在韓戰期間擊落多架蘇聯戰機。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

