國民黨新竹縣長初選確定採「73制」！民調時間曝　3/28人選出爐

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢（右）協調無共識，國民黨拍板新竹縣提名進入「73制」初選。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，接班布局隨即掀起激烈角力。新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩雙雙表態爭取黨內提名，國民黨中央黨部副秘書長李哲華今（25日）南下與陳見賢、徐欣瑩兩位協調整整3個小時才結束；李哲華表示，由於兩選將仍無共識，確定將採黨的初選提名辦法「73制」，以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，3月28日舉行黨員投票，當天併計兩項成績後，產生正式提名的候選人。

李哲華受訪指出，由於陳見賢和徐欣瑩兩位登記參選人沒有達成共識，因此還是依照黨的提名辦法，進行民調70%以及黨員投票30%的方式來決定。其中民調部分，今天兩選將已經共同挑選了3家民調公司。

經過討論，決定在3月25、26、27日3天進行民調。3月28日進行黨員投票，結束後會將前3天的民調結果封條拆開並進行統計。併計兩項成績後，就能產生正式提名的候選人。

李哲華說，民調採對比式民調，以目前選情評估最有力的對手民進黨鄭朝方為對比，3天民調執行完畢後，兩位登記參選人的觀察員都會在現場密封並簽名。等到3月28日黨員投票結束，會在兩選將及公開場合下拆封並統計。

