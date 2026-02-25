　
     　
>
地方 地方焦點

吉安幸福加馬市集爆棚！吸引萬人消費逾百萬　馬年金幣供不應求

▲▼幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮近年整體經濟產業蕭條、觀光動能趨緩，為提前布局年節商機、帶動地方產業復甦，早在半年前公所團隊即規劃以好客藝術村為核心場域，設計「漫遊吉安・幸福加馬～馬年來走春，好康迎好禮」系列活動，串聯在地小農、文創攤商與藝文團體，於農曆春節大年初二至初五連續四天登場。

公所表示，透過開運金幣發放、市集加倍券及小馬互動體驗等多元精彩內容營造年節氛圍，四天累計吸引萬餘人次參與，整體帶動消費產值預估超過百萬元，有效活絡市集買氣與周邊各項產業發展。

▲▼幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

今年春節期間，好客藝術村搖身一變成為充滿歡笑的節慶嘉年華場域。特色美食、精緻文創商品與在地小農市集攤位人氣滿滿。游淑貞表示，公所每日限量發放的「市集加倍券」大受歡迎，四天共發出千張加倍消費券與近萬張摸彩券，創造逾百萬元商機，讓攤商直呼「買氣翻倍」。不少攤商分享，今年人潮熱絡消費力道更勝歷年。

▲▼幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

最受矚目的焦點，莫過於「幸福加馬」開運金幣發放活動。吉安生肖紀念幣已連續七年成為口碑，今年馬年紀念幣原定每日限量200枚，但因排隊人潮爆量，鄉長特別加碼發贈，仍供不應求。許多民眾連年蒐集，只為湊齊吉安專屬的生肖守護紀念幣，成為春節最具儀式感的幸福象徵。此外，「迷你馬親子療育互動」也成為大小朋友最愛的打卡亮點。透過專業教練解說與餵食體驗，民眾與小馬近距離互動合影，現場一片溫馨歡笑，為春節留下珍貴回憶。

▲▼幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

館內藝文展豐富精彩，包括全國熱烈投稿的「繽紛吉安 駿馬迎春」繪畫比賽優選作品展、七腳川部落文史展；以及與花蓮縣文化局合辦的親子手作DIY體驗，每日參與名額皆秒殺，讓傳統文化化為親子共學的美好時光。民眾紛紛表示，很開心在吉安找到傳統年味，親友們一起在熱鬧鑼鼓聲與表演中重拾往日情懷、聽長輩們話當年，年輕人和小朋友也在市集與藝文空間中尋寶。

▲▼幸福加馬市集在春節期間吸引逾萬人，帶動消費超過百萬元。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞表示，公所年年用心舉辦多采多姿的春節活動，不僅能促進地方經濟發展，年節濃情與創意文化市集的結合，也讓鄉親在春節假期感受在地文化魅力。她也特別感謝縣府文化局支持與各界協力，使活動內容更加豐富多元。她也預告3月3日元宵節將公開直播抽獎，抽出115項加碼好禮，凡於活動期間至市集消費者皆有機會抽中幸運大獎，邀請全國民眾持續關注吉安，延續新春喜悅。
 

223 1 0638 損失金額(元)

