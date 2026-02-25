　
社會焦點 保障人權

男網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人蔣承縉「不作為」要賠150萬

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲蔣承縉(右)與吳姓男網紅(左)在豪宅施用搖頭丸，男網紅因毒品中毒身亡。（圖／翻攝自IG）

記者郭玗潔／台北報導

知名經紀人蔣承縉約吳姓網紅工程師回家過夜，兩人一起在蔣位於大安區的豪宅服用威士忌和搖頭丸後，蔣因吃了安眠藥睡著，隔天醒來驚覺吳男陳屍床上，急忙打電話報案。吳男家屬懷疑吳男死因不單純，將蔣承縉告上法院，不過經法醫解剖後，確認吳男死因為多重毒品中毒，刑事上，蔣承縉獲不起訴，民事上，法官判定蔣則對吳男身亡有過失，要賠償吳男母親150萬2096元。可上訴。

據了解，蔣承縉曾捧紅蔡依林、羅志祥等天王天后級藝人，多年前離開演藝圈，轉行做生意，而30歲的死者吳男碩士畢業後在科技公司擔任工程師，因長相帥氣加上開朗個性，在IG上有上萬人追蹤，本來還有大好前途，卻離奇暴斃。

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲死者吳姓男網紅長相帥氣，IG有萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）

檢方調查指出，2022年5月13日案發當晚，蔣承縉和吳男先相約看電影，隨後返回蔣的11樓住處，蔣拿出威士忌和含有MDMA、PMA等成分的搖頭丸，提供給吳男混合施用。吳男施用後非常興奮，一度出現在地上游泳、腳亂踢、四肢張開撐在玻璃帷幕上等行為，甚至從蔣住處2樓樓梯跌到1樓，導致頭、臉多處瘀傷破相。

然而蔣承縉見吳男已神智不清、行為嚴重失序，仍在14日凌晨時將吳男扶上床後，逕自服用安眠藥入睡，直到同日11時40分許才打電話報案，救護人員到場發現吳男已經死亡，經法醫相驗後，確認吳男死因為多重毒品中毒。

吳男的母親得知長子猝逝，認為是蔣承縉是住處內唯一知道吳男狀況有異的人，卻毫無作為，導致吳男未能及時送醫治療身亡，悲憤將蔣男告上法院，求償喪葬費27萬4千元、扶養費230萬4269元、精神撫慰金300萬元，共計557萬8269元。

審理時，蔣承縉表示搖頭丸是吳男帶來的，他倆各自混酒施用，只算是自傷行為，而吳男雖從2樓樓梯摔落受傷，然而和吳男死亡並無因果關係。他們兩人在2022年3月剛認識，他對吳男了解有限，那天也是兩人第一次一起施用毒品，他無法預知吳男施用1顆搖頭丸後，便導致多重毒品中毒身亡，不應負賠償責任。

法官則認為，無證據顯示搖頭丸為蔣承縉提供，不過吳男在蔣承縉住處施用毒品，除了蔣承縉外，沒有人能發現吳男發生異狀，因而吳男具有危險前行為及緊密生活共同體的「保證人地位」，負有有防止吳男死亡結果發生的義務。

法官指出，蔣承縉眼見吳男從2樓樓梯摔落到1樓，應知道吳男的異常行為是施用毒品導致，嚴重時可能導致死亡，而當時蔣還能將吳男揹扶上2樓、放在床上，可見蔣承縉神智清醒，具有判斷事態輕重的能力，卻逕自吃安眠藥助眠，導致吳男來不及送醫救治身亡，可見蔣承縉的不作為和吳男死亡有因果關係。

法官判定，蔣承縉應賠償吳男母親包含殯葬費27萬4000元、法定扶養費用213萬92元，並審酌蔣承縉57歲、已退休，名下多筆投資，每月還有收入約5萬等情，判他要賠精神撫慰金60萬元，共計要賠300萬4192元。不過因吳男自願施用毒品，對自己的死亡也要負1半責任，判蔣承縉應賠償一半金額共150萬2096元。可上訴。

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

