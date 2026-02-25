　
社會 社會焦點 保障人權

帶出國沒申報被扣押　價格翻倍！他繳300萬罰款贖765萬黃金

▲新北市鍾姓男子被通知遭扣留黃金將被桃園分署於3月初拍賣，昨日以現金一次繳清全額罰鍰，順利領回全部黃金，免除被法拍命運。（圖／桃園分署提供）

▲黃金將被拍賣，鍾姓男子昨天拿現金一次繳清罰鍰，領回價值約765萬的黃金。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍鍾姓男子於2024年4月攜帶3塊重約1.5公斤黃金欲出境，因未向海關申報遭扣留並開罰300萬，因逾期未繳納，移送機關於去年12月將案件移送桃園分署強制執行，分署受理後依法查封黃金，並公告於3月3日進行首波拍賣。眼見法拍在即，鍾男昨（24）日以現金一次繳清全額301萬7,643元罰鍰，順利領回黃金，免除被法拍命運。依照台灣銀行今天的牌價，這批黃金的價格已漲到約765萬左右。

▲鍾姓男子被扣留的3塊黃金，昨日以現金一次繳清全額罰鍰。（圖／桃園分署提供）

▲鍾姓男子被扣留的3塊黃金，昨日以現金一次繳清全額罰鍰。（圖／桃園分署提供）

桃園分署指出，這名新北市69歲鍾姓男子於2024年4月30日趕赴越南，攜帶3塊總重約1.5公斤黃金(當時價值363萬)打算出境，遭航警局安檢大隊當場查獲，除扣留黃金外，由財政部關務署臺北關裁處3塊黃金價值之新台幣共301萬7,643元之罰鍰，限期30日內繳納。因鍾男逾期未繳納，移送機關於去年12月將案件移送桃園分署強制執行，分署受理後依法查封鍾男被扣留黃金，並公告於3月3日進行首波拍賣。

桃園分署表示，分署收案後，第一時間扣押鍾姓男子名下存款，並於今年1月派員赴桃園國際機場，依法查封帶回該批遭扣留之3塊黃金。分署原定於3月3日針對其中一塊重約500公克金塊進行首波公開拍賣，鍾男從分署網站公告得知黃金即將被拍賣後，立即致電至分署表示願意繳納罰鍰，並於昨日親自到場，以現金一次繳清全額罰鍰後，順利領回全部黃金。

▲鍾姓男子被扣留的3塊黃金。（圖／桃園分署提供）

▲鍾姓男子被扣留的3塊黃金。（圖／桃園分署提供）

據指出，鍾姓男子被扣押1.5公斤黃金，2年前當時金價為301萬7,643元，但金價近年持續暴漲，以今天台銀官網掛牌金價，該批1.5公斤黃金價值高達近765萬元，難怪鍾姓男子會立即以現金繳清罰鍰，以免損失更大。

桃園分署呼籲，民眾切勿違反相關法規，出入境時應務必查詢申報規定，並確實檢查隨身行李，切莫觸法。如有欠繳罰鍰，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿抱持僥倖心態，以免遭移送行政執行，導致名下財產遭到查封或扣押而後悔莫及。

