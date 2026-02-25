怕職場霸凌！年後面試「新公司人超好」　過來人警告：更可怕

▲原PO擔心遇到職場霸凌。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族坦言，比低薪更可怕的，是不知道新公司會不會有霸凌文化。一名網友求問，最近準備轉職面試，卻忍不住擔心「會職場霸凌的公司，面試時看得出來嗎？」文章曝光後，過來人分享，「不要去家族企業」、「笑得特別親民的都笑面虎」、「千萬別去女人太多的地方」。

一名網友在Threads表示，面試時主管與人資通常態度親切、環境也看似正常，但新聞與社群上不時傳出職場霸凌事件，讓他心生疑慮，「到底面試時能不能提前觀察出端倪？」

職場霸凌藏不住？看到這舉動快跑



文章曝光後，網友紛紛坦言，「千萬別去女人太多的地方」、「說是幸福企業先警戒」、「1.主動邀約面試、2.問一些跟工作不相干的事、3.主管講話有退休女老師的感覺（ 必中）」、「看公司是不是夫妻經營的」、「不要去類似家族企業的， 就是所有的人包含老闆、員工，『只有你一個外人』， 已經遇過兩次了」。

不少過來人也特別指出，笑臉迎人的主管或同事其實才可怕，「過度熱情、人緣看起來很好、表現的很正向的人…通常都是背刺高手」、「第一天就對你特好的人，很高機率是反派」、「那種笑得特別親民的都笑面虎」、「會一開始先說自己很好相處的，有很高的機率不是職場霸凌，就是很情緒化」、「一開口就說我們這邊很有人情味的那種」。