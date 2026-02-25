　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港財長：今年經濟增長2.5%至3.5%

▲▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波25日表示，香港去年全年整體經濟增幅3.5%，連續3年上升，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%，基本通膨率和整體通膨率分別為1.7%和1.8%。

陳茂波在立法會發表新一份財政預算案，他提到，踏入2026年，全球貿易緊張局勢略為緩和，主要經濟體的經濟活動維持擴張。大陸經濟將為全球經濟增長帶來最大貢獻，國家今年將實施更積極有為的宏觀政策，持續擴大內需，紮實推動高質量發展，保持經濟合理增長，為「十五五」時期奠定良好開局，也為香港經濟增長創造有利條件。

陳茂波說，AI等新科技的投資繼續帶動相關產品需求，支持亞洲貿易活動進一步擴張。市場普遍預期美國將再降息，有助提振投資信心。國際貨幣基金組織預測今年環球經濟溫和增長。

▲▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

陳茂波指出，過去一年，經濟和資本市場向好令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成果，香港的公共財政狀況改善較預期快。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，也提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

陳茂波認為，勞工市場平穩及市民收入上升，將推動私人消費；營商氣氛改善，以及降息預期，均利好資產市場及投資活動。

不過，陳茂波也提到，國際大環境錯綜複雜，主要先進經濟體反覆的經貿政策，繼續為全球貿易帶來不確定性。倘若美國降息步伐較預期慢，目前全球金融市場的樂觀情緒或會受影響。

香港

