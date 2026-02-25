　
    • 　
>
政治 政治焦點

賴清德、韓國瑜願促成國情報告　蔡其昌讚有高度：中華民國史上創舉

▲▼民進黨總召蔡其昌受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院民進黨團總召蔡其昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委蔡其昌昨被推舉為民進黨團新任總召，今（25日）首次以總召身分出席民進黨中執會，會前也接受聯訪。對於與兩個在野黨溝通，蔡表示，就是不斷地釋出善意，多傾聽、多溝通，從自己先做起。而立法院長韓國瑜除聲明要把軍購預算列為優先外，也向賴清德承諾願意促成國情報告「統問統答」形式。蔡其昌表示，確實韓國瑜院長有一定高度，賴總統也從自身檢討、謙卑願意來立法院做國情報告，國情報告能否促成還要拜託院長再努力一下，國家僵持住總不是辦法，兩人促成此事有歷史高度、憲政高度，讓國家往前走。

媒體詢問，今天總統兼黨主席賴清德在常會中是否有特別指示？蔡其昌回應，沒有，就跟大家一樣吧，總召的工作就是在常會中，把立法院目前最新的議案進度跟大家報告，讓大家了解一下這樣。至於（總召）選完之後有跟賴清德總統聯絡嗎？總統有無交代？蔡表示，沒有啦，總統很尊重立法院，所以沒有什麼交不交代，自己有跟總統做聯繫、溝通，讓他了解立法院目前運作的狀況、黨團成員的想法，大概就這樣。

而民進黨團、民眾黨團都產生新幹部，是否有感覺朝野之間氣氛稍微緩和？蔡其昌坦言，其實他也不知道到底未來可不可以和緩，自己就是不斷地釋出善意，多傾聽、多溝通，先從自己做起。

蔡其昌提到，至於其他兩位總召可不可以有比較善意方式，讓民眾關心的議題、法案、預算盡速通過，讓國家往前走，這個也要看大家啦，我只能要求自己盡量來溝通，多釋出善意、多傾聽對方的想法。

而立法院長韓國瑜除聲明要把軍購預算列為優先外，也向賴清德承諾願意促成國情報告「統問統答」形式，是否有感受到韓國瑜善意？蔡其昌表示，在就國情報告這件事情上，韓國瑜院長的確如他跟賴清德總統見面一樣，他願意來促成，中華民國憲法史上很有意義且是創舉的方式。

蔡其昌指出，韓國瑜院長在這件事情上有一定的高度，這件事情能不能促成，也要拜託韓院長再努力一下，賴清德總統跟韓院長一樣，都有相同的高度，賴清德也願意，總是國家僵持住不是辦法。

蔡其昌認為，國家僵持住，賴總統也從他自己開始檢討，他謙卑願意來立法院做國情報告、釋出善意遞出橄欖枝，這樣的做法是很正確，也是多數民眾希望看到的，但也要拜託在野的這些領袖高層們，可不可以一樣為台灣未來著想，為福國利民多想想。他強調，昨天發言的時候也講，謝謝韓國瑜院長、賴清德總統，願意兩個人坐下來談這件事情，這是一個歷史高度、憲政高度，也是讓國家往前走，大家先有善意釋出，接下來就要看看各黨做法。

蔡其昌韓國瑜賴清德國情報告立法院民進黨國民黨民眾黨

