大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍：小米「十五五」重點攻堅晶片、AI技術

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團董事長兼CEO雷軍近日公布了公司「十五五」時期的戰略規劃，將重點攻堅晶片、AI、操作系統等底層核心技術。

雷軍17日出席民營企業座談會，他提到，小米計劃未來五年重點攻堅晶片、AI、操作系統等底層核心技術，向著成為全球硬核科技公司的目標不斷努力。

雷軍說，過去一年感覺「信心更足、環境更優、底氣更厚」，最突出的變化是法治化營商環境持續優化，民營經濟促進法正式施行，給民營企業吃下「定心丸」。過去一年，政策支持更精準、民營企業合法權益得到更強有力的保障。

雷軍指出，民營企業發展要與國家同頻共振，緊跟高質量發展戰略，立足實業、聚焦主業、堅持創新，才能持續穩健發展，「過去五年，我們邁入了硬核科技的深水區，投入千億研發，實現了底層核心技術突破，『人車家全生態』也正式閉環。」

▲小米科技園區,雷軍。（圖／CFP）

雷軍今年1月曾發文披露，小米在2020年確立了「技術立業」的戰略，並提出5年投入1000億元研發的計劃，「我們堅持幹了五六年，一步一步成果就出來了。」

雷軍指出，在此基礎上，小米規劃未來五年再投入2000億元用於研發，持續加碼技術創新，做出更好的產品。

此外，雷軍也曾在2025小米「千萬技術大獎」頒獎典禮上曾透露，2026年小米預計將在某一款終端上實現自研晶片、自研操作系統、自研AI大模型的「大會師」。

分析指出，雷軍此次明確將晶片、AI、操作系統並列作為「十五五」攻堅核心，標誌著小米正加速從終端硬件廠商向具備底層技術能力的硬核科技公司演進。這一戰略選擇與全球科技產業鏈的重構趨勢相契合，也對小米的技術組織能力、長期投入定力提出了更高要求。

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中捷運遭恐嚇「沿線放炸彈」
行動電源「充電突起火」！房間燒起來　男衝頂樓躲劫
快訊／台股大漲！刷史上第8大　台積電漲50元
快訊／台中七期知名商辦女墜26樓　臟器外露當場亡
謝京穎產檢出狀況！　當眾噴射嘔吐2次
劉雨柔老公遭批「媽寶球星」！　爆氣回嗆網友
蔣萬安宣布家有12歲以下爸媽　日減1小時工時、工資市府補8成
2000元刮刮樂「買1萬只中1000」　苦主：不敢相信！彩券

雷軍：小米「十五五」重點攻堅晶片、AI技術

