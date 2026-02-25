紐約州長怒轟「違法關稅」！　要求川普政府退還135億美元

▲ 霍楚要求聯邦政府退還關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院推翻總統川普對等關稅後，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）24日向川普政府喊話，要求全額退還該州民眾因關稅政策繳納的135億美元（約4226億台幣）。據耶魯預算實驗室估算，自去年關稅實施以來，紐約家庭平均每戶額外負擔1751美元（約5.5萬台幣）成本。

州長痛批違法關稅掠奪民眾 要求全額退款

霍楚聲明直言，「這些毫無意義且違法的關稅，根本只是針對紐約消費者、小型企業和農民課徵的稅收，因此我要求全額退款」，並強調將持續為紐約民眾爭取權益，「讓更多錢回到你們的口袋，而不是被掠奪一空。」

農民首當其衝 年增2萬美元開支

聲明提到，關稅衝擊不僅波及數百萬消費者，紐約州農民更是首當其衝，逾80%農業化學品進口與70%農業機械進口都來自面臨10%以上關稅的國家。部分農民稱其事業每年增加2萬美元開支，牛奶出口卻下跌7%。霍楚對此於今年1月州情咨文中提出3000萬美元關稅紓困方案，補助受影響的特種作物種植者、畜牧業者、乳製品農場及水產養殖業者。

3大民主黨州長齊聲索討退款 白宮回嗆

《路透》報導，伊利諾州長普立茲克（JB Pritzker）與加州州長紐森（Gavin Newsom）上周也提出同樣訴求，這3名民主黨籍州長都被視為2028年總統大選潛在競爭者。白宮發言人德賽（Kush Desai）則回應，川普以關稅解決了「民主黨人只會空談的問題」，批評民主黨只是在製造毫無意義的新聞頭條。

此前有報導指出，賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家估計，關稅收入中有逾1750億美元（約5.5兆台幣）可能面臨退款要求。財政部長貝森特則稱，退款問題將由下級法院處理。