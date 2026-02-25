劉強東砸227億進軍遊艇業　目標打造「沒有船長」打擾的無人遊艇

▲劉強東進軍遊艇業。（圖／翻攝新民晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

劉強東昨（24）日宣佈，將開創「第二事業」打造獨立品牌Sea Expandary，投入遊艇業，並與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議，以新能源智慧化遊艇市場為目標。劉強東表示，將以個人投資方式投入50億元人民幣（約227億元新台幣），目標打造以電力推進為核心、高靜音與智慧化的高級遊艇。

《新民晚報》報導，2月24日，新春復工第一天，劉強東新創立的遊艇獨立品牌Sea Expandary與深圳、珠海等地政府簽署了戰略合作協議。

劉強東透露，自己家族有「百年船民」背景，自幼對船隻有特殊情感，小學與初中時期的夢想皆是成為船長，「Sea Expandary屬於個人投資項目，不會直接參與營運管理，公司已設立CEO與完整管理團隊，自己僅擔任產品經理角色。」

劉強東表示，大陸國內遊艇企業投資金額普遍較小，幾乎沒有企業投資額超過1000萬元（人民幣，下同），此次將投入50億元，以具備與全球頭部企業競爭的資本基礎。

依照規劃，Sea Expandary預計在珠海建設遊艇製造基地，在深圳設立中國總部，並參與多座碼頭及配套設施建設，同時在粵港澳大灣區佈局研發創新中心、遊艇營運服務中心與保稅維修中心等配套設施。

劉強東還提到，未來打造的遊艇希望能不設船長與廚師職位，僅保留服務與安全人員，並在每個艙室配備現代化自救設備，確保極端情況下船員可維持8小時生存時間，至於在動力系統方面，產品將全面採用電力推進，不使用變速箱，以達到超靜音與近零震動效果。

劉強東透露，目前已接獲5艘72公尺雙體大型遊艇訂單，每艘平均售價約6000萬歐元，「製造業需長期投入，可能需10年至20年時間建立品質與技術口碑。」

數據顯示，大陸近三年遊艇數量呈現成長趨勢，新登記遊艇約佔總數54.7%。截至2025年底，大陸全國有效登記遊艇為9850艘。此外，大陸中央及地方也密集推出鼓勵遊艇產業政策，其中，大陸國務院辦公廳發佈《加快培育服務消費新增長點工作方案》，提出促進遊艇消費高品質發展；大陸交通運輸部也正研究制定《擴大遊艇消費的若干措施》。