罕見！盧比歐向國會8人幫「機密匯報」伊朗情勢

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日發表國情咨文演說，但就在這場演說登場的數小時之前，國務卿盧比歐（Marco Rubio）罕見向國會高層「八人幫」（Gang of Eight）進行機密簡報，通報伊朗情勢。

衛報報導，美軍在中東地區的軍事部署規模已達2003年伊拉克戰爭以來最高峰，在國情咨文演說上，川普稱，伊朗已開發出能威脅歐洲和我們海外基地的飛彈，且正研發可打擊美國的彈道飛彈。

盧比歐向國會八人幫匯報

國會八人幫成員包括參眾兩院的兩黨資深議員，以及參眾兩院情報委員會的主席等人，小組成員會收到白宮關於機密情報事務的簡報，其中可能包含重大軍事行動的準備工作。盧比歐上一次公開向該小組進行簡報是在1月5日，也就是美國成功發動逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）行動的隔天。

盧比歐對國會八人幫的簡報內容屬於機密，內容並未立即公開。在會議結束後，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）直言，「事態嚴重，政府必須向美國人民解釋清楚」；眾議院情報委員會民主黨成員海姆斯（Jim Himes）提到，中東戰爭對總統與國家都沒有好處，「我們至今沒聽到任何發動新一波中東戰爭的正當理由」。

日內瓦談判成最後關鍵

川普已經明確表示希望透過外交手段解決與伊朗之間的對抗，美伊會談26日即將在日內瓦登場。

伊朗外交部副部長拉凡希（Majid Takht-Ravanchi）指出，伊朗準備好盡快達成協議，但談判僅涉及核計畫，恐難滿足白宮要求。

川普上周對伊朗下達10天期限，警告若不達成協議，美方將採取進一步行動，並稱伊朗將面臨非常糟糕的事。目前美國已下令駐黎巴嫩大使館非緊急人員撤離。