預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

▲受總預算卡關影響，1月份772萬TPASS 2.0回饋金發不出。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

「115年度中央政府總預算案」仍在立院卡關，通勤旅客原定今天(25日)起可領取TPASS 2.0回饋金未入帳，根據公路局統計，首波有7.2萬人受影響，金額達772萬元，公路局疾呼立法院加速審議今年度預算。

受總預算未審議影響，TPASS 2.0常客優惠的1月回饋金確定將延遲發放，公路局官網公告，115年度TPASS 2.0常客優惠，包含年滿70歲以上自願繳回駕照TPASS乘車回饋，原定115年2月25日起領取115年1月回饋金，因年度預算尚在審議程序，公路局將另行公布115年回饋金領取時程，民眾每月乘車回饋情形將持續計算，權益不會受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局說明，經統計，115年1月符合領取TPASS 2.0常客回饋金資格者約為7.2萬人，補助回饋金額約為772萬元，每人最高領取上限2500元，平均每人領取約107元，本次因年度預算尚在審議程序，原訂2月25日發放1月TPASS 2.0回饋金將延後撥付，且相關搭乘紀錄均會留存，民眾及客運業者權益均不受影響。

公路局指出，為持續推動TPASS政策，115年共編列75.2億元，目前尚在立法院審議階段，因應115年度中央預算尚無法動支，其中TPASS通勤月票目前僅能由地方政府配合款及民眾購票票收支應予運輸業者，至TPASS 2.0常客回饋金則採取延後撥付，為即早恢復回饋金領取作業，仍請立法院加速審議115年度預算，以避免影響運輸業者及民眾權益。