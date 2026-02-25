打破最長紀錄！川普國情咨文「逼近2小時」　演說重點一次看

▲川普在華府美國國會大廈眾議院議事廳，向國會聯席會議發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）在國會發表第二任期首場國情咨文演說，全程長達1小時47分鐘，創下歷來最長紀錄。他在演說中大談經濟、邊境安全、關稅、伊朗與治安議題，宣稱美國迎來「黃金時代」，但同時遭民主黨議員抗議與質疑，場內氣氛多次出現對立。

綜合《CNN》、《BBC News》，川普演說時機敏感。近日美國聯邦最高法院裁決，推翻其大規模全球性關稅措施；同時，他也正考慮是否對伊朗採取進一步軍事行動。在政治聲勢走低、共和黨面臨2026年期中選舉壓力下，這場演說被視為為未來選戰鋪路的重要場合。

川普開場強調「國家已經復活」，宣稱上任一年來完成前所未見的變革與歷史性大轉換，稱美國正處於「黃金時代」。他表示經濟前所未有地繁榮，核心通膨降至5年多以來的最低水準，股市自大選以來創下53次歷史新高，並吸引超過18兆美元投資流入。

不過針對川普的說法，報導認為部分數據存在爭議，例如通膨並非史上最高、投資金額亦被質疑誇大。

▲川普稱，美國迎來「黃金時代」。（圖／達志影像／美聯社）

在邊境與移民議題上，川普火力全開。他宣稱美墨邊境已成「史上最強且最安全」，芬太尼流入量一年內下降56%，並批評民主黨縱容非法移民，甚至挑戰在場議員是否認同「政府首要職責是保護美國公民，而非非法移民」之理念，要求支持者起立鼓掌。

對此，共和黨議員隨即起立致意，民主黨則多數未動，川普當場回嗆，「你們這些沒站起來鼓掌的人應該感到羞恥」，場面一度緊繃。

在經濟政策方面，川普為關稅政策辯護，強調關稅已為美國帶來數千億美元收入，並聲稱可大幅取代所得稅制度。儘管最高法院裁決不利，他仍表示將透過其他合法途徑維持關稅措施，並認為無需國會立法背書。此番談話在場內一度出現沉默與低聲議論，直到他提及可廢除所得稅時，共和黨才再度鼓掌。

▲伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

對外政策上，川普重申「以實力換取和平」。針對伊朗，他提到去年6月直接炸毀伊朗核設施、代號「午夜之錘」（Midnight Hammer）的軍事行動，指德黑蘭當局仍試圖重啟核計畫。他強調，「我們絕對不允許世界頭號恐怖主義支持國擁有核武」，但也稱優先選擇以外交途徑解決。

川普讚揚在墨西哥擊斃毒梟「埃爾•門喬」（El Mencho）行動，以及拘捕委內瑞拉前總統馬杜洛，稱這兩項軍事行動為美國的國防安全帶來具象徵性的勝利。

至於在內政方面，川普要求國會通過《拯救美國法案》（Save America Act），規定選民登記必須提出公民身分證明，以防堵選舉舞弊。他直指民主黨「想要作弊」，稱民主黨唯一能夠當選的方式就是依靠作弊，「我們會阻止它」。然而，目前並無證據顯示美國近年存在大規模選舉舞弊。

▼川普發表國情咨文後，德州民主黨籍眾議員格林因高舉標語而遭強制帶離會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普發表國情咨文，邀請美國男子冰球隊進入會場。（圖／達志影像／美聯社）

演說期間，民主黨多次抗議。德州民主黨籍眾議員格林（Al Green）因高舉標語而遭強制帶離會場。另有議員在川普發言時高喊抗議，部分人中途離席。場內亦出現象徵性橋段，川普邀請在冬奧奪金的美國男子冰球隊進場，並宣布將頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給守門員海勒拜克（Connor Hellebuyck），氣氛一度轉為熱烈。

川普最後以美國獨立250週年為題收尾，從德州邊境小鎮到密西根鄉村逐一點名，宣示「革命仍在延續」，強調國家將更加偉大、強盛與富裕。這場歷時1小時47分鐘的演說，正式刷新歷來國情咨文最長紀錄，也為其第二任期的政治攻防揭開新一輪序幕。