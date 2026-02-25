吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

▲吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

台北燈會在西門町、花博展區登場，展區及周邊全面禁菸，違者最高可罰1萬元。不過，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則批評，蔣萬安燈會吸菸區不夠，至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區，政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。對此，百萬網紅Cheap今（25日）表示，吳醫生想法沒錯「堵不如疏」，但做法太極端，「廁所都沒這麼多」，廁所、育嬰室、垃圾桶都沒三分鐘一個了，為什麼要對抽菸的人這麼好？



針對吳欣岱批評蔣萬安無菸燈會，Cheap表示，先說結論，吳醫生的想法沒錯「堵不如疏」，但做法太極端。簡單說，台北燈節在西門町、花博辦，整個展區全面禁菸，有吸菸區，但有點遠要500公尺，可能要走20 分鐘（人擠人），且在外圍，吳醫生覺得「堵不如疏」，太遠抽菸者會躲進巷子抽，所以建議走3分鐘就要有吸菸區。

Cheap認為，「廁所都沒這麼多」，講真的，廁所、育嬰室、垃圾桶都沒三分鐘一個了，為什麼要對抽菸的人這麼好？即使廁所要走20分鐘，也不會有人隨地拉屎吧？

針對設置吸菸區，Cheap指出，以前自己常罵台灣不設吸菸區，現在有吸菸區了，即使人擠人需要20分鐘，自己也覺得合理的，因為抽菸跟上廁所、喝水不同，屎在滾有多難受大家都知道，但抽菸是自己爽的滿足行為，走20分鐘去抽菸，算是一個「合理的代價」，也是對不抽菸者的一種尊重，設在外圍也正確，這樣才不會影響帶小朋友的家庭。

Cheap認為，20分鐘就是一個門檻，讓抽菸者覺得麻煩，想抽菸就要走這麼遠，讓只是手癢的人心想「要不乾脆看完燈再抽」，很多機場的吸煙室差不多就這麼遠，迪士尼更是，還有飛機上也不能抽菸，畢竟抽菸的是少數，不能因為少數人的便利去影響多數人。

最後，Cheap強調，希望台灣廣設吸菸區，然後從最有錢的台北市先做起，真正做到吳醫師說的「堵不如疏」，以前都不設吸菸區，然後也不抓騎樓、公園、人行道抽菸。

▼Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）