川普喊「關稅收入取代所得稅」　美媒打臉：稅率100%才有可能

▲ 川普24日發表第二任期首次國情咨文演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日在國情咨文演說中重申關稅政策，宣稱關稅收入終將取代聯邦所得稅制度，「讓我深愛的人民卸下沉重的財政負擔。」不過這番豪語隨即被多家美媒打臉，指出在數學上根本不可能實現。

稅收差距逾13倍 稅率須飆至100%

Axios及CNN試算指出，美國聯邦政府上個財年從所得稅徵收約2.6兆美元，但同期關稅收入僅約1950億美元，兩者相差逾13倍。而美國每年進口總額約3兆美元，代表關稅稅率必須飆升至約100%才可能達成川普目標，但目前實際稅率僅約10%。

《紐時》打臉：繳稅的是美國進口商

《紐約時報》更直指川普「說法錯誤」，強調繳納關稅的是美國進口商而非外國政府。尤其最高法院20日才裁定川普先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的對等關稅違憲，美國政府預計須退還企業逾千億美元的已繳關稅。

專家：提高稅率未必增加收入

專家進一步分析，即使大幅提高關稅稅率也無法彌補稅收缺口。智庫卡托研究所（Cato Institute）經濟學家指出，「稅率上升並不會帶來成比例的收入增長，因為隨著關稅提高，消費者會減少購買進口商品，企業會轉向成本更高的國內替代品並減少生產，這種效應限制關稅實際產生的收入金額。」

