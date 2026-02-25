過年完「同事1舉動」是離職前兆　過來人秒懂：真的血流成河

▲不愛請假的同事，年後突然狂休假，可能就是離職的前兆。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

每逢年後，職場會掀起一波轉職潮！一名網友直呼，不常請假的同事突然頻繁休假，懷疑是離職前兆。文章曝光後，網友直呼，「尤其常請半天的，或是事後請假的人」、「8成是請假去面試了」、「突然間很乾淨整齊也是一個跡象」。另外，也有人提醒，被資遣者可依法請「帶薪謀職假」，每周有2天，雇主不得拒絕。

一名網友在Threads表示，發現公司裡平時幾乎不請假的同事，最近卻突然頻繁請假，讓他忍不住好奇「這是不是快離職的前兆？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

突請半天、桌面超乾淨！過來人秒懂離職訊號

文章一出，引發網友點頭認證，「尤其是常請半天的，或是事後請的，大家心照不宣，人情留一線」、「我就是，還不配合加班，不去吃尾牙」、「8成是請假去面試了，等收到offer當天或隔天就會預告離職，然後開始把未用完的特休排假，留個最後一天跑離職手續，高歌離席」、「看來年後這波離職潮，真的血流成河」、「平時桌子都有私人物品擺設，突然間很乾淨整齊也是一個跡象」。

留言之中，一名網友則特別提醒，「還有被資遣的人，有求職假可以請」。過去也有網友發文，被資遣的同事突然狂請假，本以為是公司不想讓她「特休換錢」，逼她休完，沒想到對方淡定回一句「這是謀職假」，讓原PO大開眼界，直呼「原來還有這種假可以請？」

根據勞基法規定，被資遣勞工在預告期內，每周享有2天帶薪謀職假。雇主若拒絕給假，將面臨2萬至30萬元罰鍰。需注意的是，此規定僅適用於被資遣者，自願離職者無法享有此權益。