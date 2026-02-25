　
    • 　
>
民生消費

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦：新年第一筆欠蝦皮錢

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人會開個人賣場二手出清或販賣小物來賺取外快。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

在拍賣平台出清小物原本是想賺點外快，卻有人賣到要倒貼平台。近日一名網友在社群平台Threads發文指出，自己在蝦皮販售一件標價50元的商品，訂單完成後扣除相關手續費，後台結算金額竟然顯示為「負14元」，讓她直呼錯愕又無奈，東西沒了、錢沒賺到，還得自掏腰包補貼平台，自嘲「新年第一筆欠款居然是蝦皮」。貼文曝光後迅速引發熱議，不少賣家也怒批「手續費真的越扣越扯」，甚至戲稱「蝦皮變剝皮」，討論串也引來競業平台小編趁機招手攬客。

賣東西賣到變負債，該名賣家不解地詢問「所以我釐清一下？我東西賣50元，然後扣蝦皮手續費之後，我欠蝦皮14元，是這樣嗎？」，文末連發多個驚嘆號與問號，語氣充滿困惑，並在留言中進一步補充說明自己一直以來都佛系賣，包持著半買半相送，「原本想說一個進帳14，剩一個乾脆送一送不賣了，但我真的不知道是-14！」，坦言當下看到訂單進帳金額相當驚訝，對於平台收費調整，她表示「脆友說我才知道，蝦皮2026才改的」。

蝦皮購物,拍賣,賣家,出清,二手,負債,倒貼,手續費,免運。（圖／翻攝自Threads）

▲網友在社群平台發文指出賣東西賣到變負債。（圖／翻攝自Threads）

貼文底下隨即湧入大量留言，有網友看到後表示「震驚了 賣到負債是怎麼回事」、「賣到負債！只有蝦皮做得到」、「這時候蝦皮小編特別安靜 都不會來海巡」，當中有不少人本身也是蝦皮賣家，推測原PO沒有變更「免運及進階賣家專案」方案，導致被扣到倒貼，但同時也對於蝦皮的成交手續費、金流與系統處理費，以及其他活動服務費，抽成機制越來越高表達不滿，「真心建議不要在蝦皮賣東西，感覺在欺負賣家…」、「都不知道該怎麼上架了！現在手續費已經超過14%了」。

這起爭議與蝦皮自今年1月1日起調整部分收費與服務政策有關，平台為推出「全站大免運」，因而實施「免運及進階賣家專案」，並要求所有賣家強制參與，該專案提供兩種計費方案選擇，方案一為依單筆金額抽6%，方案二則為每單固定收費60元，若賣場商品多為千元內的低價小物，選擇方案一較為保險；若商品單價常在千元以上，改選方案二。而賣家未選擇參與任一方案的話，系統會自動選用方案二，就有其他賣家分享自身慘痛經驗，「70元賣完剩3元」、「之前-30」、「因為運費莫名其妙欠五十元」、「欠蝦皮60元被鎖帳號」。

蝦皮購物平台費率更新暨免運物流方案公告（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮購物於年12月底在官網公告調整部分收費與服務政策，紅框處為方案內容。（圖／翻攝自蝦皮購物）

而原PO接受訪問時透露，自己用蝦皮賣東西將近有6、7年的時間，平常會上架全新或二手物品都有，都是個人販售，並非專職經營，在她的印象中，過去手續費不到10%，這次只是想出清一個50元的保冷袋，本來沒賺錢了，結果扣完手續費之後居然還會欠債，感嘆大過年的很不吉利。她也提到，可以接受平台提供服務抽成，但抽到變負債真的有嚇到，雖然之後仍會繼續上架，再給平台一次機會，但如果下一次成交還是出現負債情況，就會考慮其他管道交易。

面對賣家質疑費率壓力，蝦皮是否將針對活動機制進一步調整，對此，蝦皮官方回應，「免運已成為台灣電商市場的基本門檻，蝦皮今年推出『全站天天免運』，透過運費支持與資源整合，提升買家購買意願，促進賣場成交量。賣家可依賣場需求自主設定參與方式。依過往數據，提供免運的賣場業績平均成長約四成；全平台免運上線後，訂單數與交易金額皆明顯提升。蝦皮將持續蒐集賣家意見並優化方案。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

