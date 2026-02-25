「年輕」雪豹闖市區倉庫疑覓食誤入　麻醉後轉移青海野生動物保育中心

▲一頭野生年輕雪豹誤闖西寧城區。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

青海西寧市北山湟水河市場貨運部一處倉庫內昨（24）日出現疑似雪豹蹤影，體型龐大帶有美麗花色斑點的生物穿梭在倉庫內，相關單位接報後隨即展開救援引導行動。西寧植物園今（25）日通報稱，確實有一頭年輕的野生雪豹出沒，已成功麻醉並轉移至青海野生動物救護繁育中心，目前狀況穩定。

《澎湃新聞》報導，2月25日，西寧植物園通報稱，西寧市成功救助一隻誤入城區倉庫的野生雪豹。

通報稱，青海野生動物救護繁育中心（西寧植物園）24日接獲民眾報案後，立即派出專業救護人員前往處置，同時對園區內飼養雪豹進行全面排查，確認所有圈養個體均未逃逸，經調閱監視器畫面後，確認該動物為野生雪豹。

根據地形研判，該雪豹疑似自祁連山餘脈沿西寧北山向南活動，在探索新領地或覓食過程中誤入市區。獸醫團隊發現這頭雪豹蹤跡並展開跟蹤，11時55分成功麻醉，經初步檢查，該雪豹為年輕雄性個體，隨後被安全轉移至救護中心進行全面體檢與後續治療。

西寧市野生動物保護專家齊新章表示，2025年大通北川河源區國家級自然保護區已識別至少57隻雪豹，這隻雪豹很可能沿北山遷移進入市區，符合年輕個體拓展領域的行為特徵。

齊新章強調，雪豹性情相對溫和且膽小，主動攻擊人類案例罕見，但作為大型貓科動物，在特殊情況下仍具攻擊性，民眾若發現雪豹，勿靠近或驚擾，應第一時間報警，由專業單位處理。