卓榮泰稱李貞秀「李女士」　黃國昌：快跟賴清德一樣自居太上皇

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰昨赴立法院進行施政報告並備詢，稱呼捲入陸配資格爭議的民眾黨立委李貞秀為「李女士」，讓李不滿直言，這是公然霸凌中華民國立委，她感到遺憾。對此，民眾黨主席黃國昌（25日）說，司法院的大法官都不敢如此僭越，卓榮泰不只自居行政院長，快跟賴清德一樣自居為為太上皇，一切他說了算。

黃國昌說，李貞秀是依法宣誓的立法委員，她的資格不是卓榮泰一個人說了算，更不是劉世芳說了算，她是依法宣誓的立委。如果按照卓榮泰的邏輯，當初司法院大法官幫李貞秀完成宣誓，又是怎麼回事？這是違法的宣示嗎？在那邊幫她宣示的大法官，如果套用卓榮泰的邏輯，不就是不應該幫她宣示卻幫她宣示？

黃國昌表示，大法官若真的代表司法權，應該指著李貞秀的鼻子說，「妳根本不符合資格這個宣示不合法，我拒絕參與宣誓，有嗎？」連司法院的大法官都不敢如此僭越，結果卓榮泰不只自居行政院長，快跟賴清德一樣自居為為太上皇，一切我卓榮泰說了算。

黃國昌說，在國會禮儀上，委員主動去跟行政院長打招呼，基本上展現出的是一個善意，「但面對這樣子的善意，卓榮泰卻用輕蔑、不合體制的方式來加以回應，我只能夠說，令人非常遺憾」。

