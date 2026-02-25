2026台灣國際蘭展2/27登場　雙展齊發展現花卉科技力

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展將於2月27日在台南後壁登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入第22屆的「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在台南後壁農業部花卉創新園區盛大登場，台南市政府25日舉行展前記者會，市長黃偉哲親自出席，與宣傳大使林逸欣及吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」搶先走訪展館，揭露本屆蘭展融合AI科技與藝術創作的多元亮點。

本屆雙展以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，象徵花卉產業持續突破與再生。展覽首度結合「花卉科技展」，以科技藝術為策展主軸，導入AI智慧應用，打造花卉與科技融合的新體驗。其中，融合Claude Monet、Vincent van Gogh及Katsushika Hokusai等名畫元素的噴墨蘭花，展現台灣蘭花科技美學，預料成為今春焦點。

黃偉哲指出，全球每6株蘭花就有1株來自台南，出口遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多國，顯示台灣在國際花卉市場的競爭優勢。他強調，面對國際關稅與市場競爭挑戰，必須持續拓展通路、調整產業結構並鞏固技術領先地位，市府也將配合中央協助業者拓展國際市場。

展區規劃方面，「綻放館」以裸視3D技術結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗；「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，舉辦國際競賽與商業品種展示，呈現世界級育種成果；「鏈結館」設置商務洽談區與一站式出口檢疫服務，建構國際B2B平台；「市集館」則以幸福市集形式，規劃逾90個攤位，讓民眾賞花之餘，也能選購蘭花與在地農特產。

同步登場的花卉科技展亦亮點十足。「鯤島脈動」透過65公尺曲面投影與互動裝置，呈現花卉綻放與鯨魚律動的壯闊景象；「浮鯨萬象」結合裸視3D與水霧效果，打造立體場域；「花妝蝶舞」融合實體花藝與AI數位蝴蝶，營造虛實交融空間，讓觀展民眾在科技與藝術交織中，重新認識花卉產業的創新能量。

展前記者會現場由林逸欣演奏小提琴揭開序幕，農業部農糧署及花卉產業界代表亦到場共襄盛舉。市府表示，透過雙展齊發，將持續強化台灣蝴蝶蘭在全球市場的領先地位，讓台南花卉產業在國際舞台持續綻放。

【門票資訊】

預售票（2月1日至2月26日）：全票200元、優待票130元

展期票（2月27日至3月16日）：全票250元、優待票150元

更多票價與購票資訊請至活動官網查詢。