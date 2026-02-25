連種豬都罕見死了！148隻豬染非洲豬瘟亡　父子傳訊：最近不順

▲台中洽興畜牧場非洲豬瘟案，陳姓父子檔遭起訴。（圖／台中市政府提供）



記者許權毅／台中報導

台中梧棲洽興畜牧場非洲豬瘟案，釀148頭豬隻死亡，養豬場陳姓父子檔隱匿46頭豬隻死亡，還偽造多項數據，遭起訴求處重刑。證人王姓獸醫佐稱，陳姓父子稱連種豬都死亡，認為極不尋常，應馬上通報。陳子還曾傳訊給女兒說「豬場不順，死了100多隻」，時間點可證明，2人早就在隱匿死豬數字。

檢警追查，陳姓父子檔身為專業養豬戶，竟然使用沒依規定好好蒸煮廚餘，還把舊照片上傳到申報系統，也未把實際燃料數申報，登載不實資訊。

此外，2人見畜牧場發生疫情並未通報，反而是自行購買抗生素投藥，為了避免病情影響銷售，謀議將部分死豬交給不詳化製場處理，以降低帳面上死亡量，共隱匿46隻豬隻死亡通報。最後還執意將30隻（2隻在運送時死亡）可能染疫豬販售，送到大安屠宰場，獲利32萬餘元。

▲陳姓父子檔發現連種豬都死亡，仍刻意隱匿死豬數量。（圖／農業部提供）



檢警發現，陳姓父子於去年10月10日發現，一共有8隻豬死亡，死亡情況都有鼻孔流血情況，然而沒有找專業獸醫師診斷，反而直接跟熟識的王姓獸醫佐討論因應之道。

王姓獸醫佐證稱，在10月20日得知「連種豬都死了，極度不尋常」，絕對非普通肺炎，要求陳父馬上通報，並且馬上致電給動保處通知此事。

陳父為了隱匿實際死亡豬隻數量，修改化製三聯單數字。證人蘇男跟證人陳男（清運司機）都說，陳父交付死豬時，常出現數字跟實際不符情況，且陳父通常只願意交付「甲聯、乙聯」，丙聯（存查聯）不願提供核對或蓋章。

檢方查出，陳子曾在10月20日傳訊給女兒，稱「最近豬場不順，死了100多隻豬」，可證陳姓父子檔所填寫之化製三聯單死亡豬隻頭數為不實。

▲養豬場共有148隻豬因病死亡，其餘195頭撲殺。（圖／記者許權毅攝）



檢方認定，陳姓父子涉犯偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等多罪，被告2人身為專業養豬業者，明知廚餘高溫蒸煮為防堵非洲豬瘟之重要防線，竟長期以上傳舊照方式規避監管，並違法轉售廚餘，破壞廢棄物流向管制；於疫情爆發期間，復隱匿實際死亡數量，將46頭病死豬隻交由非法業者清除處理，嚴重危及動物防疫及環境安全。

檢方認為，陳姓父子犯罪動機僅為降低成本、規避責任，罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻。綜合犯罪期間、手法、危害程度及犯後態度，惡性重大，對國家法益侵害甚深，爰建請法院均予從重量刑，以資懲儆。