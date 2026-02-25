實地拍攝《布拉格廣場》新MV曝光！星宇找蔡依林當航線大使

▲星宇航空8月1日首航「台北-捷克布拉格」，邀請蔡依林擔任航線大使。（圖／星宇航空提供）



記者周湘芸／台北報導

星宇航空今天宣布，首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」將於8月1日啟航，即日起開賣，更邀請亞洲流行天后蔡依林擔任航線大使，以全新風貌重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，並遠赴布拉格當地取景。

星宇航空指出，「台北-布拉格」航線將於8月1日起開航，並提供布拉格限定首航禮，將以A350-900機型執飛，每周二、四、六飛航，10月1日起將增班為每周4班。全新MV《布拉格廣場-星宇航空布拉格開航主題曲》今於各大串流平台上線。

▲▼蔡依林親赴布拉格重新翻拍經典歌曲《布拉格廣場》MV。（圖／星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華表示，歐洲航線的開闢是星宇航空重要里程碑，布拉格因其歷史悠久的歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一，同時，隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。



星宇航空指出，布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源，歷經羅馬式、哥德式、文藝復興及巴洛克等不同時期的洗禮，是建築愛好者的朝聖之地，更被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。布拉格也因密集的教堂、修道院以及無數帶有尖頂的建築，而有「百塔之城」的稱號。

星宇航空表示，布拉格最為人熟知的即是蔡依林2003年推出的《布拉格廣場》，經典曲風傳唱至今，這次由蔡依林擔任單曲製作人改編，以全新風貌重新詮釋「JOLIN Version」，並遠赴當地取景拍攝，完成當年未能親赴布拉格拍攝MV的遺憾。

▲星宇航空8月1日首航「台北-捷克布拉格」，邀請蔡依林擔任航線大使。（圖／星宇航空提供）

蔡依林指出，從演唱者到製作人的角色轉換中，盡量讓自己不要想太多，希望呈現創作當下的心境，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。有別於初版風格，「JOLIN Version」以Alternative R&B、嘻哈曲風編曲，融入現代、電子元素，呼應星宇航空打破傳統、持續創新的品牌精神。

星宇航空表示，蔡依林在MV中實際走訪老城廣場、天文鐘，在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，從「座位5A」開啟音樂盒做為故事起點，受損卻依然起舞的舞者在盒中緩緩旋轉，致敬成長路上的挫折與堅強，展開一段與過去自我對話的旅程。畫面中也藏有多項巧思及彩蛋，包括以騎士象徵歌迷長年的陪伴，以及藏有布拉格航班班號JX101等細節。

▲蔡依林親赴布拉格重新翻拍經典歌曲《布拉格廣場》MV。（圖／星宇航空提供）

另外，長榮航空6月26日起開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班。

長榮航空指出，桃園-華盛頓航線將採用三艙等配置的波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙。