約會新趨勢「透明化交友」！拒絕曖昧與情緒內耗　第一次約會就直說想要什麼

▲在約會中實踐「透明化交友（Clear Coding）」，能有效縮短猜測彼此心意的時間。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在第一次約會就大談未來，確實需要一點勇氣。傳統觀念總認為，起頭應該要輕鬆幽默、聊聊彼此喜歡的顏色，而不是拋出「五年計畫」；但仔細想想，這種試探的策略鮮少有理想的結果，往往在約會五個月後，你才發現自己正困在一段名分模糊的「曖昧僵局（situationship）」中。國外網站《Bustle》文章中提到，這也是為什麼越來越多人轉向「透明化交友（Clear Coding）」，這項趨勢源自Tinder發布的《Year in Swipe™ 2025》年度報告。調查發現，64%的年輕單身族渴望在感情中獲得更多情緒誠實，而60%的人則希望對彼此的交往意圖有更清晰的溝通。

透明化交友是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Tinder駐站情感專家戴文·西蒙尼（Devyn Simone）的說法，「透明化交友」旨在讓約會不再是一場猜心遊戲。她告訴《Bustle》雜誌：「多年來，『保持酷感』被視為一種約會策略，人們擔心太快展現誠實會嚇跑對方；但現在，這種趨勢更獎勵那些擁有高度自我覺察的人。」

與其保持神秘或抱持「走著瞧」的心態，你應該在約會前就清楚知道自己想要什麼，並且不畏懼表達。西蒙尼表示：「這種清晰感令人耳目一新。當沒人需要費心解讀言外之意時，兩人之間才有空間讓感情自然流動。」

雖然裝酷看起來很有魅力，但實際上常引發許多糾紛。西蒙尼指出：「這會導致過度解讀、釋放錯誤訊號，並讓名分不明的曖昧關係拖得比預期更久。透明化交友翻轉了這種動態，它鼓勵人們在表達好感的同時，也對長遠的意圖保持透明。」

情緒誠實會加速磨合而非破壞關係

根據Tinder調查，73%的年輕單身族表示，他們會愛上那些能讓他們「做自己」的人，而透明化交友正契合這一點。「如果你不斷過濾或淡化自己的需求，你就不可能做自己，」西蒙尼說，「情緒誠實實際上能加速確認彼此的契合度，而不是搞砸關係。」

然而，最大的好處是能避免模糊訊號和那種令人恐懼的「關係過渡期」。她解釋：「當沒人定義這段關係時，人們可能會在灰色地帶待上好幾個月，不確定自己的位子，想問又不敢問，生怕破壞了現狀。透明化交友在早期就減少了這種模糊感。如果雙方都能坦誠相待，判斷彼此是否志同道合就會變得簡單許多。」

如何實踐透明化交友

想要實踐透明化交友，請從你的交友軟體個人檔案開始。西蒙尼建議，如果你在自介中直接寫明需求，從一開始就能進行更有目標性的對話。

「例如，有人會在自介加入『重視平等與善良』，或放上自己參加志工活動、與家人相處的照片，來展示價值觀以及對待關係的優先順序，」她說。這能過濾掉價值觀不合的人，並讓對方在見面前就對你有初步了解。

約會前，你可以諮詢朋友、打給媽媽，或透過寫日記來釐清自己對這段新關係的期待。接著，深呼吸並勇敢表達。西蒙尼提醒：「透明化交友並不代表要在前菜上桌時，就一股腦掏出你的五年計畫，重點在於坦率而不顯得壓迫。」

她建議將需求自然地融入對話中。比如麵包籃上桌時，可以順帶提到自己正處於追求穩定關係的階段；二十分鐘後，再提到自己容易被情緒開放的人吸引。

對於在第一次約會就敞開心扉感到害怕嗎？請記住：對的人不會被你的需求嚇跑，反而會因此感到鬆一口氣。「誠實就像一個過濾器，」西蒙尼總結道，「它可能無法吸引到每個人，但這正是重點所在。透明化交友不是為了討好所有人，而是為了與最契合的人連結。信任是任何值得追求的關係之基石。」

這也是一種心態轉變，重點不再是卑微地尋求認可，而是評估彼此的適配度。「它將焦點從『努力被選中』轉移到『聰明地選擇』，當預期清晰時，連結會變得充滿可能，而非複雜難解。在現今的約會市場中，這種感性上的自信正成為最吸引人的特質之一。」