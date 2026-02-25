邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

25歲歌手邱軍在2024年12月27日凌晨，酒駕撞死一名站在路邊休息的計程車司機，案發2天後才到案，起初不承認酒駕，收押期間才改口認罪，全案由國民法官參審，今(25日)上午進行準備程序，邱軍開庭結束後受訪，表示正盡力和受害者家屬達成和解，並鞠躬向社會大眾道歉。

▲歌手邱軍酒駕撞死運將，今天現身基隆地院開庭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



邱軍律師在起訴後向法院主張，因媒體以大量誇張、情緒性標題報導，甚至貼上「冷血」標籤，擔心國民法官會先入為主，認為本案不適用國民法官審判。但基隆地院指出，媒體報導屬言論自由，不能因此否定國民法官制度的公平性，因此駁回律師申請。

因此，今天上午10時許基隆地院召開準備程序，逐一針對本案爭點、調查證據等整理成審理計畫，日後抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，再與3位職業法官共同審理本案，而邱軍也現身出庭。

結束後邱軍受訪表示，尊重庭上採用國民法官審理的決定，會坦承自己犯下的錯誤，與被害人和解的部分還在盡力處理中。最後，邱軍也直言，做了很多對不起粉絲與愛他的人的事情，「在這裡向社會大眾道歉」，隨後鞠躬道歉。

本案發生2024年12月27日凌晨，邱軍與女友及友人，在基隆一處餐酒館喝下兩桶近5公升生啤酒、數杯小米酒後，邱軍卻在極度酒醉情況下，在凌晨4時許開車打算返回朋友住處，行經信一路時卻撞上站在路邊休息聊天的2名計程車司機，其中1名李姓司機搶救7天後仍傷重不治。

邱軍肇事後卻不顧外頭其他司機的阻擋，逕自闖紅燈離開現場，事隔2天後才到案說明，起初還拒認酒駕，直到收押期間自知逃不了，才坦承酒駕，2025年5月5日全案偵結起訴，基隆地檢署依不能安全駕駛致死與肇事致人於死傷逃逸罪嫌起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。