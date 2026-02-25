2000元刮刮樂「1萬只中1000元」　苦主：不敢相信！彩券行曝真心話

▲2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「過了一天還是不敢相信！」一名女網友花1萬元買2000面額的刮刮樂，沒想到5張只中1000元，當場虧爆9000元，讓她無奈怒喊「勸退！」文章引發討論，一票苦主也現身回應，「買5本賠快7萬」、「10張2000元全部都是0元」；也有人建議，「不如省起來買一股台積電」。

文章曝光後，一票苦主也哀號，「我更慘，我買了10張2000元的全部都是0元，真的是快氣S」、「我買2000刮完0元，那刻我的心有多痛你知道嗎」、「14000只中4000元，真的是好慘！股票當沖都沒那麼痛，好險是找人合股」、「2000元的其實很難中，我今年也是輸6000元」、「買5本賠快7萬，才中一張10000元的」。

也有網友分享戰果，「看起來花35000元回收1萬，我算幸運了」、「10張中2張5千、一張1萬、一張10萬、兩張1千、兩張沒中、兩張2千，真的都是運氣」、「走了四間店買了五張，拿回了1萬4」。

別刮2000元？不如買1股台積電

留言之中，保守派網友則坦言，「勸世一下，我阿姨是身障人士，賣了好幾年的彩券跟刮刮樂，今年她告訴我： 買兩千刮刮樂，不如省起來買一股台積電」、「這些錢買0050不香嗎」、「過年我半張刮刮樂沒有買，我還是每天一股台積電都比這個好」。