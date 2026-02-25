　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲機車待轉區。（示意圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣機車兩段式左轉制度的存廢，長年引發爭論。目前僅台南市取消兩段式左轉規定，根據臺大農業經濟系博士生劉昱佑，與特聘教授張宏浩研究，台南取消此強制規定後，事故件數下降21%，受害人數減少19%。對此，日前宣布參選花蓮縣長的議員魏嘉賢24日表示，自己也曾將相關意見反映給縣政府，評估取消此規定，然而始終未獲採納，未來若有機會進入花蓮縣政府主政，將全面盤點各項交通管制措施，而不是依靠感覺進行決策。

根據劉昱佑與張宏浩的研究，臺南市取消「強制機車兩段式左轉」後，事故件數下降21%，受害人數減少19%，事故涉入車輛總數降低28%，且對機車族群的改善效果尤為顯著。整體估算顯示，當今至少已減少新臺幣六千萬元的交通事故醫療支出。

魏嘉賢表示，很高興看到他的朋友、臺大農業經濟系博士生劉昱佑，與特聘教授張宏浩，研究發現取消「強制機車兩段式左轉」後，交通事故發生率顯著下降。同時，研究成果還刊登於國際知名交通學術期刊《Transportation Research Part A》。

魏嘉賢透露，過去許多熱衷注交通議題的友人，經常向他提出建言。自己也曾將相關意見反映給縣政府，呼籲啟動檢討，甚至評估取消相關管制規定，然而始終未獲採納。如今，再有一篇登上國際期刊的研究支持這項改革方向，更凸顯制度檢討的必要性。

魏嘉賢強調，未來若有機會進入花蓮縣政府主政，將全面盤點各項交通管制措施，以科學證據為依據推動制度改革，讓交通政策真正回應安全與效率的需求，而不是依靠感覺進行決策。

02/23 全台詐欺最新數據

機車左轉交通事故台南花蓮政策檢討黃偉哲魏嘉賢民進黨

