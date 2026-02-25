徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

▲徐巧芯控告無良公關偽造文書以及她和蔣萬安等人的簽名印文(右圖)。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

2022年台北市長選舉期間，臉書粉專「無良公關」、「無良公關公司」曾貼出疑似國民黨內部文件，指控該黨計畫找狗仔偷拍，並疑以P圖方式附上李巧芯等人簽名。台北地院依違反意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪，判粉專管理員陳冠宇有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年。

2022年間，有媒體爆料當時的台北市長候選人陳時中在一場餐敘後，與人妻牽手走出餐廳的照片，之後「無良公關」和「無良公關公司」2個粉專在11月初發文，並附上一張翻拍的文件照片，圖片顯示國民黨計劃「找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水」，文件下方還有國民黨市長候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維連署簽名。

「無良公關公司」管理員指出，他發表文章時「無良公關」的貼文已經在網路上流傳，因為不確定文件真假，才會標記徐巧芯跟蔣萬安澄清，且文章是用問號。北檢認定「無良公關」管理員陳冠宇涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，決定起訴。

台北地院審理，依公職人員選舉罷免法第104條第1項，意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪，判粉專管理員陳冠宇6月徒刑、得易科罰金，褫奪公權2年。