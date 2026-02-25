　
社會 社會焦點 保障人權

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

▲▼黃牛夫妻劉旻岳。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉旻岳企圖販售權志龍演唱會黃牛票牟利，因主辦單位嚴格實名制反虧錢欠債。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

劉旻岳、張依萍夫妻去年才因長期販售黃牛票遭起訴，案子還在法院審理中，夫妻檔為了翻身，竟然把腦筋動到來台開唱的韓國藝人GD權志龍，以代訂、虛擬人頭等方式掃票157張，再以加價最多6萬5千元金額販售，但因主辦單位嚴格實行入場實名制，有100張票賣不出去，反欠人頭費約30萬元。台北地檢署25日再次起訴劉、張等4被告。

劉旻岳、張依萍夫妻檔涉嫌從2016年到2024年間，靠著搶票程式狂掃熱門演唱會或運動賽事門票轉賣，不法所得4354萬6149元，北檢2025年2月依《文化創意產業發展法》、《運動產業發展條例》等罪，起訴11名搶票集團成員，其中劉旻岳、張依萍各遭求處7年以上徒刑。

原本被羈押的劉旻岳遭起訴後被法院裁定交保，卻仍不知悔改，得知韓國人氣歌手權志龍同年7月要到小巨蛋開演唱會，決定重操舊業企圖翻身，為了應付限購規定，劉旻岳這次3管齊下，一方面接受民眾預約訂票，一方面又偷用民眾提供的身分加購票券，同時向香港籍工程師購買虛擬人頭，各自搭配借來的信用卡去登入購票網站搶票，每張票依熱銷程度依票面價加9千到6萬5千元不等轉售。

▲▼ 周杰倫黃牛票案，炫富夫妻劉旻岳、張依萍。（圖／翻攝臉書）

▲黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍再次被起訴。（資料照／翻攝臉書）

劉旻岳和張依萍知道主辦單位採取實名制驗票，因此事先想了各種怪招因應，包括借用他人身分證或健保卡，讓年齡外型相仿的購票者混進演唱會，或是找手腕較細的助理持票入場後，脫下主辦單位提供的識別手環交給購票者，另外掩護購買低價票的人持票根轉進VIP高價區。

但因主辦單位查票嚴格，GD的第一場小巨蛋演唱會就讓持黃牛票的人吃足苦頭，導致第二場的黃牛票賣不出去，劉旻岳與張依萍掃到的157張黃牛票，總票面金額103萬220元，只順利賣出57張，另外還有其他藝人演唱會307張票券都賣不掉。

劉旻岳、張依萍這次扮演黃牛失敗，無力支付跟人借信用卡付費的報酬，還被香港工程師催討虛擬人頭費30萬元，2025年11月遭檢警搜索拘提時，連自己的帳都來不及算清楚，再次被依《文創法》等罪起訴，共犯還有提供信用卡的林男與黃女，警方目前正另案調查劉旻岳找來的其他票務助理、證件助理涉案情節。

黃牛票GD權志龍劉旻岳張依萍搶票程式文化創意產業發展法偽造文書

